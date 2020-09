vor 38 Min.

Besucher bestaunen amerikanische Autos in Untermeitingen

Zahlreiche Besucher erfreuten sich beim Saisonabschluss der Reihe „Wheels on Sunday“ der ACFA an den Modellen amerikanischer Autos.

Zum Saisonabschluss treffen sich Autoliebhaber im Gewerbegebiet. Was im kommenden Jahr geplant ist

Von Uwe Bolten

Das Blubbern aus den Auspuffrohren der Fahrzeuge, die sich im Gewerbegebiet an der Siemensstraße in Untermeitingen trafen, ließ erkennen: Die „Wheels on Sunday“ der American Car Friends Augsburg (ACFA) sind wieder auf dem Parkplatz des Four Corners vorgefahren.

„Wie im vergangenen Jahr haben wir dieses Jahr erneut sechs Treffen für US-Cars hier veranstaltet“, sagte Thomas Zänker, der zum Saisonabschluss die Farben des Vereins für den erkrankten Vorsitzenden Harm Ritter verantwortlich vertrat. Durch die Corona-Pandemie bedingt habe man zwar einen Einbruch an Teilnehmern verzeichnet. Dennoch habe sich die Veranstaltung zu einem festen Termin in der US-Car-Szene gemausert.

Das bestätigte ein Blick auf die Kennzeichen der etwa 60 Fahrzeuge aus zahlreichen Dekaden des amerikanischen Automobilbaus: Glänzende Schlitten aus Erding, München, Fürstenfeldbruck, Mindelheim sowie aus der Region füllten den Parkplatz. Zahlreiche Fahrzeugbesitzer mussten gar mit dem Seitenstreifen der Siemensstraße vorliebnehmen.

„Aber scheinbar stört es keinen, die Polizeistreife, die eben vorbeifuhr, hat nicht angehalten“, sagte ein Besucher aus Schwabmünchen. Unter blauem Himmel sorgte nicht nur die Anzahl der zum Teil hochpolierten Hubraum-Monster für einen vollen Platz. Auch die über 100 Besucher stimmten Zänker freudig. „Wir haben festgestellt, dass die Fahrzeuge, egal ob Alt oder Jung, ein Anziehungspunkt sind. Großer Dank gilt den Besuchern, die sich ohne Aufforderung an die Abstandsregeln halten“, berichtete Zänker.

Die Treffen würden, so es die Corona-Lage und die damit verbundenen Auflagen erlauben, im nächsten Jahr am 25. April fortgesetzt. Dies habe auch Marianne Theile, Betreiberin des Four Corners zugesichert. Auch sie und ihr Team erhielten vonseiten des ACFA großes Lob für ihren Einsatz im Lokal während der Veranstaltung.

