Blühender Garten: Die Arbeiten im Schwabmünchner Luitpoldpark beginnen

Plus Eine Idee wird Wirklichkeit: Noch im November sollen erste Bauarbeiten für das Gartenprojekt im Luitpoldpark in Schwabmünchen starten.

Von Carmen Janzen

Die Pläne für den "Blühenden Garten“ im Luitpoldpark in der Nähe des Parkplatzes an der Riedstraße werden konkret. Noch im November soll mit ersten Vorbereitungsarbeiten für das rund 400.000 Euro teure Projekt begonnen werden, teilt die Stadt mit.

Das ist nötig, damit im Frühjahr gepflanzt werden kann. Aufgrund der EU-Leader-Förderung muss der Garten bis Herbst 2021 fertiggestellt sein.

Der "Blühende Garten“ soll ein Leuchtturmprojekt werden, das beispielhaft darstellt, wie Gartenkultur im Zeichen des Klimawandels und des demografischen Wandels in heimischen Gärten weiterentwickelt werden kann. Gerade die Anpassung von Gartenbepflanzung an zunehmend heiße und trockene Sommer und die Förderung der Biodiversität in heimischen Gärten sind Schwerpunktthemen des Projekts. Darüber hinaus soll gezeigt werden, wie Gartenarbeit erleichtert werden kann, um garteln bis ins hohe Alter zu ermöglichen.

Blühender Garten soll auch als Treffpunkt für die Schwabmünchener dienen

Der "Blühende Garten“ soll auch als Bürgertreffpunkt zu verschiedenen Gartenthemen und Freizeitaktivitäten dienen und die Aufenthaltsqualität im Luitpoldpark erhöhen. So können hier dann beispielsweise Kräuterkurse, Sensen-Lehrgänge oder andere Aktivitäten stattfinden.

Im Konzept wird der Garten durch ein Wegenetz erschlossen, das sich immer wieder zu gestalteten Aufenthaltsbereichen aufweitet. Die Gestaltung und Bepflanzung der einzelnen Bereiche steht jeweils unter einem anderen Thema.

Auf rund 300 Quadratmetern wird die Gestaltung und Bepflanzung einzelner Bereiche bestimmten Themen zugeordnet. Es entsteht dadurch eine Art Wandelgarten auf verschlungenen Wegen. Der Garten ist aufgeteilt in zwei zentrale runde gepflasterte Flächen mit Rosen, einem "Garten für die Sinne“ mit Duftpflanzen, zwei "Gärten für heiße Sommer“ für Pflanzen, die hohe Temperaturen vertragen, einem "Kiesgarten“ für die Trockenheitskünstler unter den Gartenpflanzen und einem "Potentilla Garten“ für blütenreiche aber pflegeleichte Pflanzen. Alle Gärten sind durch Wege verbunden.

In den Gärten in Luitpoldpark soll in jeder Jahreszeit etwas blühen

Ziel der Schaugärten ist es, dass in jeder Jahreszeit etwas blüht. Zudem soll den Bürgern gezeigt werden, dass auch in Steingärten Pflanzen wachsen können.

Die Schöffel-Stiftung unterstützt, in Nachfolge des ursprünglichen Initiators dieses Projektes, Hubert Schöffel, mit einem großen finanziellen Anteil das Projekt aufgrund der Verbundenheit zur Stadt Schwabmünchen und zur Region.

Der Blühende Garten im Luitpoldpark Schwabmünchen wird zu gleichen Teilen auch durch das Förderprogramm Leader unterstützt. Als Teilprojekt ist es im Rahmen des LEADER-Kooperationsprojekts "Gärten der Zeitgeschichte“ konzeptionell mit dem Staudenschloss Mickhausen und dem Schlosspark mit Themenweg in Aichach im Wittelsbacher Land verbunden.

