Raritäten im Bobinger Stadtarchiv erinnern an Roy Black

Im Bobinger Stadtarchiv lagern dutzende Gegenstände, die an Schlagerstar Roy Black erinnern. Dieses Gemälde hat ein Maler 1969 angefertigt. Bei der Gala zum 30. Todestag am kommenden Samstag in der Bobiner Stadthalle wird es erstmals öffentlich gezeigt.

Foto: Felicitas Lachmayr