Bundestagswahl 2021

12:30 Uhr

Matthias Krause: Politik, Podcast und Plakate ankleben

Plus Matthias Krause ist Direktkandidat der FDP für den Bundestag. Der Klosterlechfelder erklärt seine CSU-Anfänge und warum sein Lieblings-Podcast der eigene ist.

Von Victoria Schmitz

Als Matthias Krause am Kalvarienberg in Klosterlechfeld ankommt, will der Regen kaum aufhören zu nieseln. Lärm von Eurofightern dröhnt durch die Luft. Krause läuft die Treppen zum Denkmal hoch, überblickt seine Heimatgemeinde von oben aus, und ist trotz der widrigen Umstände auch heute überzeugt: "Für mich gibt es keinen schöneren Ort in Klosterlechfeld." Ob dem heimatverbundenen Klosterlechfelder Berlin gefallen würde? Denn dort will er hin. Krause ist Direktkandidat der FDP für den Wahlkreis Augsburg Land und kandidiert für den Bundestag.

