CSU vor Ort in Bobingen

Besichtigung der Firma Fassnacht Werkzeug-Formenbau

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion und des Ortsverbandes der CSU Bobingen besichtigten im Rahmen der Aktion „CSU vor Ort“ die Firma Fassnacht Werkzeug-Formenbau. Das 1990 als Drei-Mann-Betrieb in Augsburg gegründete Unternehmen siedelte 1998 mit einem eigenen Betriebsgebäude in Bobingen an und beschäftigt momentan 23 Mitarbeiter. Ende 2018 wurde ihm der Traumfirma-Award verliehen für seine besonders mitarbeiterfreundliche und wertschätzende Unternehmenskultur. Wolfgang Fassnacht legt großen Wert auf das Miteinander. Auch der Erfolg bleibt nicht aus: Bei allen sieben Teilnahmen am Wettbewerb „Excellence in Production“ erreichte das Unternehmen immer einen Podestplatz in der Kategorie „Externer Werkzeugbau unter 50 Mitarbeiter“.

60 Prozent der Aufträge kommen aus der Automobilbranche, wobei die Medizintechnik als Wachstumsmarkt und die Verpackung- und Haushaltstechnik einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Werkzeuge bis zu 5,5 Tonnen werden in dem innovativen Unternehmen im Bobinger Gewerbegebiet Ost hergestellt. Welch große Power vorhanden ist, demonstrierte Christopher Fassnacht bei einer Führung durch die Produktionsstätte, wo mit modernster Lasertechnik und computergesteuerten Bearbeitungszentren Formen für den Spritzguss hergestellt werden.

