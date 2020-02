Corona-Virus: Italiener im Landkreis machen sich Sorgen

Plus Abgeriegelte Orte, abgesagte Fußballspiele – mit harten Maßnahmen geht Italien gegen das Virus vor. Was Italiener davon halten - und was ein Mediziner rät.

Ganze Ortschaften sind abgeriegelt, vier Menschen sind gestorben, der Karneval in Venedig wurde abgebrochen – das Coronavirus hat Italien erfasst und rückt damit näher. Besonders betroffen ist die nördliche Region Lombardei. Italiener im Augsburger Land beobachten die Entwicklung im Heimatland mit Sorge - und so manch einer bekommt die Auswirkungen des Phänomens Corona auch hierzulande zu spüren.

Eigentlich fährt Giuseppe Menza alle paar Wochen nach Italien, um kulinarische Spezialitäten einzukaufen. Seit 2013 betreibt er die Trattoria La Mamma in Königsbrunn. Doch das Coronavirus hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Ich wollte eine große Tour machen, um Ware aus Bozen zu holen, aber davon werde ich vorerst absehen“, sagt Menza. Die meisten Produkte kann er von deutschen Händlern beziehen. Aber bestimmte Wurst- oder Käsesorten wird es in seinem Restaurant in nächster Zeit nicht geben. „Man darf das Thema nicht zu sehr aufbauschen, aber es ist schon besorgniserregend“, sagt Menza. Er wolle demnächst mit seiner Familie in Turin und Mailand über die Lage vor Ort sprechen.

Corona: Ausnahmesituation in Italien ist auch hier zu spüren

Dass wegen des Virus sogar Fußball-Spiele abgesagt wurden, macht für ihn die Ausnahmesituation im Land deutlich. „Man kann den Italienern vieles wegnehmen, aber nicht den Fußball“, sagt Menza. Der Umgang mit dem Virus spiegele ein Stück weit die Politik im Land wider. „Niemand schaut hin, bis etwas passiert und dann ist das Geschrei groß“, sagt Menza. Er will die Entwicklungen im Auge behalten und hofft, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet.

Giovanni Manfreda betreibt mit seiner Frau Claudia Totzauer den Weinhandel Vino Storia in Diedorf. Ihre traditionelle Reise an Ostern zur Familie nach Italien fällt heuer flach. Bild: Jonas Klimm

Auch Giovanni Manfreda verfolgt die Nachrichten aus Italien aufmerksam. Seit mehr als vier Jahren betreibt er in Diedorf den Weinfachhandel Vino Storia. Seine Ware wird über Speditionen aus Italien angeliefert. „Bisher läuft alles normal“, sagt Manfreda. Er habe mit seiner Mutter und Schwester gesprochen, die in der norditalienischen Region Emilia-Romagna leben. Die Schulen seien geschlossen, aber ansonsten sei dort alles in Ordnung.

Zwar fällt der traditionelle Familienbesuch an Ostern wegen des Coronavirus aus. „Man muss kein unnötiges Risiko eingehen“, sagt Manfreda. Doch die Hochzeitsreise im Sommer ist fest eingeplant. Man dürfe das Virus nicht unterschätzen, aber das Thema werde hochgeschaukelt, ist Manfreda überzeugt.

Dass ganze Ortschaften abgeriegelt wurden, hat ihn verwundert. Die Bilder von menschenleeren Straßen, die Freunde auf Facebook gepostet hatten, seien erschreckend gewesen. Doch davon lässt sich Manfreda nicht verunsichern. Er arbeitet hauptberuflich im Vertrieb eines Blutlabors und hält die normale Grippe für wesentlich gefährlicher.

Hausarzt in Meitingen muss verunsicherte Patienten beruhigen

Dem kann Jakob Berger vom bayerischen Hausärzteverband nur zustimmen. Immer wieder würden Patienten mit Fragen zum Coronavirus in seine Praxis nach Meitingen kommen. Doch mit einem Gespräch könne er sie meist beruhigen. „Es wird eine Hysterie geschürt, die weder erklärbar noch nachvollziehbar ist“, sagt Berger. An der normalen Grippe würden jedes Jahr tausende Menschen in Deutschland sterben. Sie sei nicht weniger gefährlicher als das Coronavirus. Trotzdem würde sich nicht jeder impfen lassen.

Beim Partnerschaftsverein der Neusäß-Bracciano ist das Coronavirus noch kein Thema. Seit 2011 besteht die Städtepartnerstadt zwischen Neusäß und dem italienischen Bracciano. Doch die Stadt liegt in der Nähe von Rom und damit noch zu weit weg von den betroffenen Gebieten im Norden, meint die zweite Vorsitzende Angela Gebler.

Weniger gelassen ist Pietro Dragone, der seit Februar die Trattoria im Sportheim in Langweid betreibt. Seine Geschwister leben in der Region Emilia-Romagna und werden regelmäßig über die Entwicklungen informiert. „Ich bin ständig in Kontakt mit ihnen“, sagt er. „Ich bin sehr beunruhigt, wie schnell sich das Virus ausgebreitet hat.“ Es habe Europa erreicht, nun müsse man damit leben und sehr vorsichtig sein. Nach Italien reisen würde Dragone derzeit nicht.

