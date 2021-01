25.01.2021

Fitnessstudio in Königsbrunn: Mit Freunden digital trainieren

Plus Digitales Fitnesstraining einmal anders: Ein Studio in Königsbrunn bietet die Möglichkeit, beim Training vor dem Bildschirm die Vereinskollegen zu sehen.

Von Norbert Staub

Wer sich in diesen Zeiten fit halten will, der hat es nicht einfach. Zum Biken ist es zu glatt und zu kalt, die Joggingstrecke kann man auch nicht mehr sehen, und weil es früh dunkel wird, ist der Zeitraum, in dem man im Freien Sport treiben kann, sowieso sehr eingeschränkt. Und dann mussten auch noch die Sportvereine und Fitness-Studios schließen. Viele Studios sind dazu übergegangen, Videos von ihren Angeboten zu erstellen, sodass man zu Hause mitmachen kann. Oder ein engagierter Vereinstrainer hat Pläne erstellt, damit sein Team nicht ganz zu unfit aus der erzwungenen Lockdown-Pause kommt. Doch ob Joggen, Training nach Plan oder Workout-Video – was bei all dem fehlt, ist das Gruppenerlebnis, das für viele im Sport wichtig ist. Um auch während des Trainings zu Hause den Austausch mit Teamkameraden und dem Trainer zu ermöglichen, hat der Königsbrunner Fitnessstudio-Betreiber Christian Kunzi (Fitz-Fitness) sich mit seinen Mitarbeitern etwas überlegt, das sich vor allem an Vereine richtet.

Gemeinsam mit dem Streaming-Anbieter Streamkings entwickelte das Studio ein Angebot, bei dem man auf dem Bildschirm zu Hause nicht nur den Trainer sieht, sondern im Hintergrund auch die anderen Sportler, die bei den Übungen mitmachen. Ein Trainer und ein Techniker sind im Studio in Königsbrunn, der Rest kann von zu Hause aus mitmachen.

"Ich habe das mal bei einem Seminar gesehen und fand es sehr interessant", sagt Kunzi: "Viele gehen ja ins Studio, um mit anderen Sport zu machen. Wenn der Nebenmann noch mal Gas gibt bei den Übungen, zieht er einen ja auch mit. Die Gruppe motiviert unbändig, mitzumachen und dranzubleiben."

Königsbrunner Vereine nutzen digitales Fitnesstraining

Die Resonanz sei sehr positiv: "Neben dem Carnevalsverein CCK Königsbrunn haben bereits die Handballabteilung des TSV Haunstetten und die Fußballer des FC Königsbrunn ein regelmäßiges Training gebucht. Zahlreiche weitere haben ebenfalls angefragt", so Kunzi. Die Übungsstunde kostet 150 Euro, wenn das Studio den Trainer stellt. Kunzi: "Die Vereine haben auch die Möglichkeit, Sponsorenlogos einzublenden, sodass es für sie dann günstiger werden kann."

Ein weiterer positiver Aspekt bei dieser Art Training: Der Coach kann die Teilnehmer nicht nur motivieren, sondern auch direkt ansprechen und korrigieren, wenn sie bei den Übungen etwas falsch machen.

Weil das Angebot so gut ankommt, habe man die Trainingszeiten zwischen 18 und 20 Uhr für dieses Angebot geblockt. "Wir sehen, dass viele keine Lust mehr auf die normalen Trainingsvideos haben, die wir auch anbieten. Dabei ist es gerade jetzt wichtig, viel Sport zu machen – nicht nur, um fit zu bleiben und Haltungsschäden vorzubeugen, sondern auch, um das Immunsystem zu stärken. Nach dem ersten Lockdown kamen deutlich mehr Menschen zu uns, weil sie endlich wieder Sport machen durften. Doch man hat gemerkt, dass einige länger nichts mehr getan haben."

Doch trotz aller digitalen Möglichkeiten wäre Kunzi froh, wenn er sein Studio wieder öffnen dürfte. Eine Prognose wagt er aber nicht.

Weitere Informationen zu dem Angebot gibt es auf der Homepage www.fitz-fitness.de/vereine.

