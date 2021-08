Fußball Bezirksliga

18:09 Uhr

Bobingen und Königsbrunn wollen nachlegen

Itua Sadadi (links) will mit Türkgücü Königsbrunn an die starke Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen.

Plus Mit Siegen sind Bobingen und Königsbrunn in die Bezirksliga-Saison gestartet. Bereits am Mittwoch wollen beide Teams nachlegen.

Von Christopher Detke und Hieronymus Schneider

„Wir wollen genau da weitermachen, wo wir am Samstag aufgehört haben“, erklärt Sebastian Jeschek, der den TSV Bobingen in Haunstetten beim 5:2-Erfolg als Kapitän aufs Feld geführt hatte. Kaum verwunderlich, dass dem Abwehrchef das gefallen hatte. Zwar mussten die Bobinger im Derby zwei Gegentreffer hinnehmen. Sie erzielten selbst aber fünf teils sehenswerte Treffer, spielten engagiert und ließen dem Gegner insgesamt wenig Chancen.

