Derbystimmung in Langerringen      

Plus Die mit Niederlagen in die Saison gestarteten Teams aus Langerringen und Lagerlechfeld treffen aufeinander.

Eigentlich war es ja eine englische Woche gleich zum Auftakt der Kreisliga Augsburg, doch die Akteure des Topspiels am kommenden Sonntag haben sich für dieses Derby schonen können. Die SpVgg Lagerlechfeld hatte regulär spielfrei, und das Derby der Langerringer gegen die U23 des TSV Schwabmünchen wurde wegen des Pokalspiels der ersten Mannschaft der Schwabmünchner, das sie mit 1:3 gegen Landsberg verloren, auf den 8. September verlegt.