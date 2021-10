Kann der FC Königsbrunn den freien Fall stoppen?

Plus Der FC Königsbrunn erwartet am Wochenende den Tabellenführer aus Dinkelscherben und Langerringen den starken Aufsteiger TSV Pfersee. Die anderen drei Südvereine müssen auswärts ran.

Vor dem 14. Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg haben sich einige Fronten schon geklärt und so mancher Traum vom Saisonbeginn scheint ausgeträumt zu sein. Das gilt auch für den FC Königsbrunn, der sich dieses Jahr in der oberen Tabellenhälfte etablieren wollte. Doch seit dem 6:0-Derbysieg über den Lokalrivalen TSV Königsbrunn wurden dem FCK von den Teams des oberen Drittels die Grenzen aufgezeigt. Nach knappen Niederlagen gegen den Kissinger SC und beim SSV Anhausen gab es recht deutliche Klatschen gegen den TSV Zusmarshausen und zuletzt beim TSV Neusäß.