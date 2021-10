Fußball Kreisliga

Langerringen will wieder oben mitmischen

Langerringens Trainer Klaus Köbler hofft, dass sein Team den Anschluss an die Verfolgergruppe in der Kreisklasse findet.

Plus Bei einem Auswärtssieg in Göggingen wäre die SpVgg Langerringen wieder in der Verfolgergruppe des Spitzenduos in der Fußball-Kreisliga Augsburg dabei.

Von Hieronymus Schneider

Der 15. Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg hält für vier Vereine aus dem Süden richtungsweisende Spiele bereit. Für die SpVgg Langerringen stellt sich nach zwei gewonnen Spielen die Frage, ob sie wieder in der Spitzengruppe um den Aufstieg mitspielen kann oder sich mit einer Rolle im Mittelfeld abfinden muss. Der Prüfstein dafür ist der TSV Göggingen, der bisher eine starke Saison spielt und mit 23 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz steht. Einen Platz und drei Punkte dahinter lauern aber schon die Langerringer. Das Team von Trainer Klaus Köbler wird alles daran setzen, diesen Rückstand wettzumachen und nach dem TSV Pfersee nun auch den zweiten Augsburger Stadtteilverein zu überholen. Die Gögginger hatten am vergangenen Wochenende spielfrei. Davor haben sie das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Kissinger SC nur knapp mit 0:1 verloren. Aber auch das vorletzte Heimspiel gegen Lagerlechfeld ging mit 3:4 in die Binsen. Dazwischen lag ein 1:0-Erfolg bei der SpVgg Westheim. Warum sollte also den Langerringern am Sonntagvormittag nicht das gelingen, was ihnen der Lokalrivale Lagerlechfeld vorgemacht hat? Schließlich hat die SpVgg das gleiche Kunststück schon im Herbst der Saison 2019/21 einmal geschafft.

