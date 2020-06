vor 16 Min.

Gebäude für Musiker: Aus dem Anbau wird ein Neubau

Plus Neben der alten Pestalozzi-Schule in Schwabmünchen entsteht nun ein neues Gebäude für die Musiker. Warum man von den Anbau-Plänen abgerückt ist.

Von Carmen Janzen

Die Jugend- und Stadtmusikkapelle Schwabmünchen will größere Proberäume und plante deshalb ursprünglich einen Anbau hinter der ehemaligen Pestalozzi-Schule. Das ist das Gebäude zwischen Wasserturm und Museumstraße, in dem auch die Sozialstation untergebracht ist (wir berichteten). Die Stadt hat bereits zugesagt, den Musikern das Grundstück dort zu überlassen. In der aktuellen Sitzung des Bauausschusses lagen nun Pläne für einen Neubau vor, der nicht mehr mit der Pestalozzi-Schule verbunden ist, sondern mit fünf Metern Abstand als alleiniges Gebäude dort steht.

Neubau für Schwabmünchens Musiker: Es geht um Fördergelder

Das hat natürlich seine Gründe, die Bürgermeister Lorenz Müller erläuterte. Es geht, wie so oft, um Fördergelder. Ein Anbau wäre von der Städtebauförderung nur unterstützt worden, wenn die Pestalozzi-Schule gleich mitsaniert worden wäre. „Das wäre eine große siebenstellige Summe und das ist finanziell derzeit schwierig“, so Müller. Also greift man in einen anderen Geldtopf: Leader. Über das Begegnungsland Lech-Wertach soll das gut eine Million Euro teure Vorhaben aus EU-Mitteln bezuschusst werden. Hierfür muss es sich aber um ein eigenständiges Gebäude handeln. Finanziert wird das neue Probenhaus mit 5000000 Euro von der Stadt Schwabmünchen, weitere 500000 Euro kommen aus dem Leader-Fördertopf und 200000 Euro stemmt der Musikverein selbst.

Die Stadtmusikkapelle tritt zudem als Bauherr auf und will die Aufträge an regionale Unternehmer vergeben. Das kommt in der Regel günstiger, als wenn die Stadt die Aufträge vergibt, die sie öffentlich, möglicherweise sogar europaweit, ausschreiben muss.

Das mit Holz verkleidete Haus, das der Schwabmünchner Architekt Gerhard Birkle plant, soll auf Stelzen stehen, damit darunter Autos oder Fahrräder parken können. Darüber soll ein sehr großer Raum entstehen, der mit einer Trennwand geteilt werden kann. Für den Neubau müssen allerdings neun Bäume gefällt werden. Für eine Ersatzbepflanzung soll andernorts gesorgt werden.

Auch andere Musikgruppen können das Haus nutzen

Das neue Haus soll nach Fertigstellung auch weiteren musikalischen Gruppen kostenlos für Proben zur Verfügung stehen. Birkle nannte einige Beispiele: das Lech-Wertach-Orchester, das Bezirksjugendblasorchester, die Trachtenkapelle Alpengruß, die Kirchenmusik, die Chören aus der Umgebung und die Musikwerkstatt.

Die derzeitigen Proberäume im Gebäude der ehemaligen Pestalozzi-Schule sind für die Jugend- und Stadtmusikkapelle zu klein. Die früheren Klassenzimmer sind nur etwa 69 Quadratmeter groß. Das ist für die Anzahl der Musiker zu wenig. Immerhin sind 250 Musiker im Verein, davon 50 im Hauptorchester, 75 in der Jugendkapelle, 15 in der Big Band, 60 Kinder im Vororchester und aktuell 50 Kinder in den Bläserklassen. Die Platznot ist also groß, weshalb auch möglichst schnell mit dem Bau begonnen werden soll. Anfang 2022 soll bereits alles fertig sein. „Ich bin zuversichtlich, dass das klappt“, so Birkle im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zweiter Bürgermeister Josef Alletsee bedauerte in der Sitzung des Bauausschusses, dass es nun keine Verbindung mehr zwischen den beiden Gebäuden gibt. „Schade, im Erstentwurf hätte man Synergieeffekte zum Beispiel im Treppenhaus oder bei der Barrierefreiheit nutzen können. Da haben wir eine große Chance vertan. Der Neubau könnte überall stehen.“

Der Standort in Schwabmünchen ist heiß begehrt

Der jetzige Standort ist aber heiß begehrt von der Stadtmusikkapelle. Denn er liegt zentral in der Stadt und in der Nachbarschaft zur Grundschule, sodass die Schwabmünchner Schulkinder, die ein Instrument lernen, nur wenige Meter laufen müssen. Zudem gibt es ausreichend Parkplätze auf dem Festplatz in der Nähe.

Schwabmünchens Bürgermeister Müller und Architekt Birkle versicherten Alletsee, dass die jetzigen Pläne für den Neubau eine spätere Verbindung mit der Pestalozzi-Schule zulassen, wenn auch diese in einigen Jahren saniert wird. So könnte zum Beispiel ein gemeinsamer Aufzug genutzt werden. „Außerdem gibt es Möglichkeiten, die Sanitär- und Garderobenräume so anzuordnen, dass später auch die Pestalozzi-Schule davon profitiert“, sagte Birkle.

Letztendlich waren sich alle Mitglieder des Ausschusses einig, dass die neuen Räumlichkeiten dringend benötigt werden und stimmten dem Vorhaben zu.

