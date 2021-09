Graben

18:45 Uhr

Bei Amazon in Graben bringen jetzt Roboter die Ware zu den Mitarbeitenden

Im Logistikzentrum von Amazon in Graben helfen jetzt Hunderte Transport-Roboter bei der Abfertigung der Ware. Sie fahren Regale voll mit Artikeln zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Ware dann nur noch entnehmen und für den Versand fertig machen müssen.

Von Felicitas Lachmayr

Der Mitarbeiter scannt einen Artikel nach dem anderen und steckt ihn in das Regalfach, bis es voll ist. Hinter ihm rattern Kisten voll mit Waren über das Förderband. Dann hebt ein Roboter plötzlich das gelbe Regal an und fährt davon. Er wird es irgendwo zwischen den 10.000 anderen Regalen abstellen, die sich im Logistikzentrum in Graben aneinanderreihen.

