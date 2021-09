Graben/Neu-Ulm

13.09.2021

Roboter im Logistikzentrum: So verändert Amazon die Region

Roboter fahren die Regale direkt zu den Beschäftigten von Amazon in Graben.

Plus Vor zehn Jahren hat Amazon sein Logistikzentrum in Graben eröffnet. Mit 150 Millionen Euro hat das Unternehmen die Abfertigung aufgerüstet. Auch für Neu-Ulm gibt es Pläne.

Von Felicitas Lachmayr

Es wirkt wie in einem Science-Fiction-Film: Roboter fahren herum und bringen ganze Regale voll mit Artikeln zu den Beschäftigten. QR-Codes am Boden weisen ihnen den Weg, hinter einer Gitterabsperrung drehen sie ihre Runden. Ein dystopischer Kopf mag sich fragen, wer hier eigentlich geschützt wird – die Roboter vor den Beschäftigten oder anders herum. Doch Ernst Schäffler, Leiter des Amazon-Standorts in Graben, beschwichtigt: Die Gitter sollen verhindern, dass Mitarbeiter die Fläche betreten. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Aber auch, um die Roboter nicht zu stoppen.

