Rendezvous mit Udo Lindenberg und Bob Dylan im Kulturzentrum Graben

Plus Die Band Momentensammler bringt Titel der zwei der größten noch aktiven Liedermacher und Singer-Songwriter am 16. Juli im Kulturzentrum Graben auf die Bühne.

Auf ein Rendezvous mit zwei der größten noch aktiven Liedermachern und Singer-Songwritern können sich die Gäste am 16. Juli im Kulturzentrum Graben freuen. Denn die Band Momentensammler holt mit „Udo, Bob & Friends“ die Songs von Udo Lindenberg und Bob Dylan auf die Bühne im Bücherei-Bistro. Die Veranstaltung ist ein Teil der Kultursommer-Reihe.