vor 26 Min.

Graben will mehr Platz für Kinder schaffen

Plus Aktuelle Zahlen zeigen: Die Gemeinde wächst und damit auch der Bedarf an Betreuungsplätzen. Die Gemeinde will die geplante Erweiterung des Kindergartens voranbringen.

Von Uwe Bolten

Die Gemeinde wächst und damit auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder. Seit Herbst vergangenen Jahres beschäftigt sich der Gräbinger Gemeinderat bereits mit der Erweiterung des Kindergartens Pfiffikus. Zwei Gruppenräume sollen hinzukommen. Außerdem ist in Lagerlechfeld der Neubau einer Krippe geplant, die ebenfalls Platz für zwei Gruppen bieten soll.

In der jüngsten Sitzung legte Bürgermeister Andreas Scharf nun konkrete Wachstumszahlen der Gemeinde vor. Diese sind zur formellen Feststellung des Betreuungsbedarfs und des damit verbundenen Förderverfahrens notwendig. Den aktuellen Zahlen zufolge lag die Geburtenrate zwischen den Jahren 2000 bis 2011 bei 30 Geburten pro Jahr. Die Bevölkerung wuchs jährlich um 35 Personen. „Seit 2012 verzeichnen wir rund 40 Geburten pro Jahr und einen Bevölkerungszuwachs von 70 Bürgern jährlich“, rechnete Scharf vor. Plätze in Kindergarten und Krippe sind voll ausgelastet Die bestehenden 150 Kindergartenplätze sowie die 30 Plätze für Krippenkinder seien voll belegt. Die geplanten Räume sind nach Angaben von Scharf frühestens in zwei Jahren bezugsfertig. In der Zwischenzeit steige der Bedarf beispielsweise durch neue Wohnungen an der Peter-Dörfler-Straße weiter. Scharf hält diese Faktoren für argumentativ stichhaltig, wie er in der Sitzung betonte. Die Ratsmitglieder teilten diese Sichtweise. Ins Stocken gerät dagegen die Erweiterung des Friedhofs in Lechfeld. „Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Aber je genauer die Planung wird, desto mehr kommen Kleinigkeiten zutage, die sich summieren“, ließ Bürgermeister Scharf die Räte wissen. Nach Vorlage einer detaillierten Bestandsaufnahme durch das Büro Steinbacher-Consult stellte er die geplanten Entscheidungen über die Sanierungsmaßnahmen zurück. Dies betraf hauptsächlich die gewünschten Änderungen an der Leichenhalle. „Das gesamte Vorhaben ist derart komplex geworden, das sollten wir in einer separaten Arbeitssitzung bearbeiten“, sagte Scharf und erhielt Zustimmung vom Gemeinderat. Als „Kulturschock für einige“ bezeichnete er die Entfernung der Hecke und Mauer, die den Friedhof umgeben. Sie müssen im Rahmen der Erweiterungsarbeiten erneuert werden. „Es dauert dann etwas, bis der gewohnte Sichtschutz wieder nachgewachsen ist. Das kann schon befremdlich wirken“, sagte Scharf. Erneuerung der Lechfelder Straße verzögert sich Ein weiteres Thema im Gemeinderat war die Erneuerung der Lechfelder Straße. Nach weiteren Verzögerungen im Förderverfahren sei nicht davon auszugehen, dass die Arbeiten bis Anfang Mai beginnen, teilte der Bürgermeister dem Gremium mit. Erfreulich war dagegen die Nachricht, dass das Gräbinger Maibaumfest wie gewohnt auf dem Rathausplatz stattfinden soll. Bürgermeister Scharf gab des Weiteren bekannt, dass die Gemeinde prüft, ob die renovierte Feldkapelle im Rahmen einer Messe am Himmelfahrtstag eingeweiht werden kann. Aus nicht öffentlicher Sitzung wurde die Vergabe verschiedener Aufträge bekannt gegeben, darunter die Errichtung von Aufzugsanlagen für die beiden Mehrfamilienhäuser an der Peter-Dörfler-Straße, die knapp 74000 Euro kosten. Für das Balanciergerät im Kinderhort Graben sind 10700 Euro veranschlagt. Außerdem gewährte die Gemeinde einen Zuschuss von 45000 Euro für den Umbau der Kirche St. Martin in Lagerlechfeld.

