19:40 Uhr

Graben soll weiter nach Osten wachsen

Die Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplanes werden im Gemeinderat abgewogen. Firma untersucht eine mögliche Erweiterung des Kindergartens Pfiffikus.

Von Uwe Bolten

Mit der 10. Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Gemeinde Graben die Voraussetzung für eine langfristige Weiterentwicklung des Siedlungsgebietes in den nächsten 15 bis 20 Jahren östlich des Hauptortes schaffen. Nach den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange seien laut Bürgermeister Andreas Scharf hauptsächlich drei Argumente in den Vordergrund getreten.

Zum einen sei es die immer noch bestehende Lärmschutzzone C, zum anderen die Begründung des Bedarfes sowie der Feststellung des Potenzials der innerörtlichen Nachverdichtung. „Weiterhin dürfen im Sinne des Flächenverbrauchs keine zusätzlichen Flächen ausgebracht werden“, fügte er hinzu. In der Abwägung der Argumente der beteiligten Organe wurden Lösungen definiert, die, durch die Räte beschlossen, in eine neue Version des Entwurfes eingebracht und neu zur Beteiligung veröffentlicht werden.

Mögliche Fläche für Wohnbebauung im Norden und Süden Grabens werden nun herausgenommen

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes habe am 2. Juli dem Antrag der Gemeinde auf Ausnahme von den Nutzungsbeschränkungen für Flächen östlich des Hauptortes zugestimmt. Die Regierung hat eine Genehmigung unter der Bedingung, dass Flächen in gleichem Umfang entnommen würden, in Aussicht gestellt. Dazu wurden Flächen aus dem Norden und Süden der Kommune als mögliche Wohnbebauung herausgenommen und auf den östlichen Bereich übertragen. Eine Nachfrage bei Eigentümern in Garben und Lagerlechfeld habe ebenso kein Interesse an Nachverdichtung erkennen lassen, fasste der Bürgermeister zusammen.

Aufgrund der positiven Entwicklung bei der Ausnahmegenehmigung zur Lärmschutzzone C wurde das Büro Steinbacher-Consult gebeten, einen Entwurf für die erste Anhörung der Träger öffentlicher Belange sowie der Bürger zu einer Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Sondergebiet Graben Ost“ vorzulegen. Dabei basiert der Entwurf auf einer Quartierlösung mit mehrgeschossigem Wohnungsbau an der Lechfelder Straße, weiter südlich mit einem Baubereich mit einzelnen Wohnhäusern. „Denkbar ist natürlich auch die Ansiedlung von Dienstleistungsgewerbe wie Friseur oder Gastronomie“, erläuterte Scharf den Plan und fügte hinzu: „Dies kann zu einem interessanten städtebaulichen Wettbewerb werden“.

Solarleuchten im Bereich der Zugspitzstraße werden teurer

In der Gemeinderatssitzung vom 17. April wurde beschlossen, im Bereich Zugspitzstraße Solarleuchten aufzustellen. Dem Beschluss lagen Kosten von rund 4000 Euro je Leuchte zugrunde. „Nach Abstimmung mit der anbietenden Firma erhöhte sich das Angebot um knapp 3000 Euro wegen höherer Montagekosten“, begründete Scharf die Einholung eines Angebotes von der LEW. „Das eingegangene Angebot war teurer, jedoch gilt es zu bedenken, dass dann Betrieb und Instandhaltung dauerhaft gesichert sind“, legte er dar. Die Räte folgten dem Vorschlag der Auftragsvergabe an die LEW einstimmig.

Für den Fortgang laufender Projekte wurden weitere Aufträge in nichtöffentlicher Sitzung vergeben: Pflasterarbeiten in der neuen Bauhofhalle (Firma Weber, Graben, 25000 Euro), barrierefreier Umbau des Eingangsbereichs Kulturzentrum (Firma Regler, Königsbrunn, 22000 Euro), Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten Projekt Alte Schule (Firma Buchler, Großaitingen, 3550 Euro) und Metallbau- und Verglasungsarbeiten Projekt Alte Schule (Firma Regler, Königsbrunn, 9600 Euro).

Für die Untersuchung einer Erweiterung des Kindergartens Pfiffikus um zwei Gruppen erhielt die Arbeitsgemeinschaft Axmann/Thahofer den Planungsauftrag. „Derzeit haben wir genügend Platz. Die Entwicklung zeigt, dass es in Zukunft eng werden könne“, begründete der Bürgermeister diesen Auftrag.

