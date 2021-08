Königsbrunn

11:55 Uhr

Günther Friemel starb fast an Corona: "Covid-19 wird Problem für ganze Generation"

Plus Fast 200 Tage war Günther Friemel aus Königsbrunn nach seiner Covid-Erkrankung in der Klinik und auf Reha. Jetzt kämpft er sich in vertrauter Umgebung zurück ins Leben.

Von Maximilian Czysz

Günther Friemel aus Königsbrunn hätte seine Corona-Erkrankung beinahe nicht überlebt. Die Ärzte gaben ihm nur wenige Überlebenschancen, nachdem er Anfang Dezember 2020 plötzlich zusammengebrochen war. Die Diagnose: Covid-19. Der 73-Jährige sah sich im Traum in der Intensivstation schon aufgebahrt in einer Kapelle liegen. Er hatte unglaubliche Schmerzen. „Es war die Hölle auf Erden“, sagt der ehemalige Mitarbeiter eines Versicherungsmaklers. Jetzt kämpft sich Günther Friemel zurück ins Leben - zuhause in Königsbrunn in den eigenen vier Wänden.

