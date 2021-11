Italo-Pop im Schwabenländle: "I Dolci Signori" begeistern in Königsbrunn

Plus Die Band "I Dolci Signori" brachte dem Publikum im Gemeindezentrum St. Johannes etwas vom mediterranen "La Dolce Vita" mit nach Königsbrunn.

Die Tage werden kürzer, immer öfter senkt sich der Nebel übers Augsburger Land. Die Corona-Lage verschlimmert sich Tag für Tag. Da kamen die Dolci Signori - die süßen Herren - mit ihrem südländischen Lebensgefühl und Temperament genau richtig. Trotz geltender 3G-Plus-Regeln war der Saal im Gemeindezentrum St. Johannes sehr gut gefüllt. Niemand wollte anscheinend auf eine Extraportion Lebensfreude verzichten. Ab dem ersten Song wurde gewippt, geklatscht und mitgesungen. Die "Süßen Herren" um die Sänger Rocky Verardo und Gianni Carrera brachten eine bunte Mischung der bekanntesten und beliebtesten italienischen Popsongs mit in die Brunnenstadt.