Nach Brand in Königsbrunn: So können Sie der Familie helfen

Ein verheerendes Feuer hat das Leben einer Königsbrunner Familie komplett verändert. Ihr Haus ist unbewohnbar. Wer kann eine vorübergehende Unterkunft bieten?

Es wird noch einige Monate dauern, bis die Königsbrunner Familie mit ihren fünf Kindern wieder in ihr altes Zuhause einziehen kann. Ein Defekt an einer Mehrfachsteckdose hatte im Dachstuhl einen Brand ausgelöst. Das Feuer hat das Leben der Königsbrunner von einem auf den anderen Tag auf den Kopf gestellt. Derzeit sind die Königsbrunner im Kreis der Familie untergekommen. Doch die Verhältnisse sind beengt. Deshalb sucht die Familie für die kommenden sechs bis neun Monate ein neues Zuhause. Vorzugsweise ein Haus im Süden von Königsbrunn.

Familie sucht Haus oder Wohnung in Königsbrunn

Wer eine Bleibe für die Familie in Königsbrunn oder Umgebung für mehrere Monate zur Verfügung stellen kann und helfen will, soll sich an die Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen wenden: Ab Montagmorgen telefonisch unter der Nummer 08232/967710 oder per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Kontakte werden dann vertraulich weitergeleitet. (AZ)

