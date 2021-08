Kommentar

18:15 Uhr

Corona-Impfung: Ältere sollten umgehend eine Auffrischung erhalten

Plus Ab Herbst sollen ältere Senioren und immungeschwächte Personen zum dritten Mal geimpft werden. Warum das zwar Verunsicherung auslöst, aber sehr wichtig ist.

Von Felicitas Lachmayr

Die Corona-Pandemie hat die Schwächsten am härtesten getroffen: Mehr als 130 Bewohner sind in den Seniorenheimen im Landkreis im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 15 Einrichtungen waren dem Landratsamt zufolge von Corona-Fällen betroffen - einige davon schwer, wie das Haus Rafael in Schwabmünchen oder das Seniorenzentrum St. Albert in Zusmarshausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen