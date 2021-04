Kultur vor dem Bildschirm: Gräbinger Musiker geben Konzert im Live-Stream

Plus Das Gräbinger Duo "Saitenmacher" hat per Live-Stream ein Konzert gegeben. Wie die Musiker den Auftritt empfunden haben und wie das Publikum reagiert hat.

Ermöglicht wurde dies über die von der Stadt Augsburg unterstützte Plattform „Kultur im Schaufenster“.

Diese bietet seit Anfang des Jahres Künstlern aus der Region die Möglichkeit, in einem Live-Stream aufzutreten. Gespielt und gedreht wird in einem Projektraum in Augsburg. Das Duo "Saitenmacher" ergriff die Gelegenheit und machte mit - auch wenn das Publikum nicht direkt zu sehen war.

Gräbinger Duo präsentiert Lieder im Live-Stream

Heiner Lehmann spielte an der Gitarre und Sabine Olbig sang. Beide Künstler sind im Gräbinger Kulturraum auch aus anderen Musikformationen bekannt. Andreas Scharf begleitete das Duo am Kontrabass. Sie präsentierten Rhythmen von Samba, Bossa, Swing und Flamenco. Auch die eine oder andere Ballade, wie „La vie en rose“ oder „Summertime“, war zu hören.

Applaus bekam die Formation nur von Tontechniker, Kameramann und Fotograf. Sie bescherten den Musikern zumindest im Kleinen ein „Live-Feeling“, wie Scharf nach dem Auftritt erklärte. Er habe eine ähnliche positive Anspannung gespürt wie bei Auftritten vor Publikum. „Dennoch fehlt die Energie und Freude, die vom Publikum auf die Bühne zurückkommt", sagt Scharf. Beim Auftritt sei ihm wieder bewusst geworden, was ihnen als Musikern seit Monaten fehlt.

Zahlreiche Stammgäste des Kulturzentrums verfolgen das Konzert

Bis zu 56 Zuschauer verfolgten das „Schaufenster-Konzert“ im Live-Stream vor ihren Bildschirmen. Mit dabei waren einige Stammgäste der Gräbinger Kulturszene wie Albert Tumler aus Lagerlechfeld. Er vermisse die Live-Atmosphäre des Gräbinger Kulturzentrums und die Gesellschaft drum herum, teilt er nach dem digitalen Konzert mit. Ihm hätten auch die flapsigen Kommentare von Andreas Scharf gefehlt, der die Konzert-Abende normalerweise moderiert.

Auch Gudrun Grägel aus Königsbrunn verfolgte das Konzert von zu Hause aus. Dass kulturelle Angebote über die Online-Medien möglich sind, findet sie großartig. Die Performance des Duos habe ihr gut gefallen und Sängerin Olbig habe super durch die Setliste geführt. „Man muss sich mal vorstellen, wie schwierig es ist, gute Laune zu verbreiten, wenn man praktisch ins Nichts hinein moderiert“, lobte Grägel.

Interaktion zwischen Musikern und Publikum fehlt

Aber auch sie vermisse die Gräbinger Konzertabende mit Interaktion zwischen Moderator und Publikum. „Für mich war da auch eine gewisse Niedergeschlagenheit spürbar“, erklärte sie nach dem Konzert. „Aber ich habe mich gefreut, die bekannten Gesichter wiederzusehen, und irgendwie bin ich erleichtert zu wissen, dass es diese Musiker noch gibt.“

Ähnlich empfanden es Brigitte und Anton Diefenthaler aus Königsbrunn. Sie freuten sich über die Musik, doch es habe auch der Dialog gefehlt, der sich oft non-verbal über Gesten und Mimik entwickelt und den Raum einnimmt. "Man sehnt sich so nach dem, was live bei einem Konzert sonst zwischen Musikern und Zuschauern möglich ist. Das stimmt auch traurig", sagte Brigitte Diefenthaler.

