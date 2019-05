vor 27 Min.

Kunstverein zeigt Echo der Figur im Raum

Emmeran Achter stellt in Bobingen aus

Mit dem Maler Emmeran Achter ist in der neuen Ausstellung des Kunstvereins Bobingen ein Künstler zu sehen, der in der letzten Zeit viel von sich reden machte: Er hat nämlich in den vergangenen Jahren viele der regionalen Kunstpreise abgeräumt. Vom Kissinger Kunstförderpreis 2015 über den in Irsee ausgelobten Meckatzer Kunstpreis, die Preise von Donauwörth, Kaufbeuren und Aichach sowie zuletzt, zu Beginn dieses Jahres, den Preis von Kunstverein und Kreissparkasse Augsburg.

Seiner Schau in der Galerie im Unteren Schlösschen hat er den Titel „Echo“ gegeben, weil, wie er sagt „wie ein Echo einen Klang über einen gewissen Zeitraum dehnt, wird in den Ölbildern der Augenblick malerisch geweitet“.

Optisch äußert sich die Dehnung des Zeitraums in den kalkulierten Unschärfen, die Achters Figuren und ihr Agieren kennzeichnen. Was ihre Rolle im Raum hinterfragt und ihre Bedeutung verändert.

Damit zeigt sich der 28-Jährige außerdem als stilistisch vielseitiger Künstler, denn diese Arbeiten, sehen völlig anders aus, als die impressionistisch anmutenden Bilder, mit denen er die Juroren beim Bobinger Kunstpreis beeindruckte.

Sein künstlerischer Werdegang ist zielstrebig: Nach einer Ausbildung zum Fachlehrer für Kunsterziehung, Werken und Technisches Zeichnen, studierte er von 2001 bis 2007 an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, wurde Meisterschüler bei einem seiner Dozenten, bei dem renommierten Künstler Otmar Hörl. Aktuell laufen bei ihm künstlerisches Schaffen und der Lehrerberuf parallel.

Zur Vernissage am heutigen Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr wird erstmals der frisch gewählte Vorsitzende des Kunstvereins, Rainer Ehrhardt, die Gäste begrüßen. Und für die musikalische Gestaltung des Ereignisses sorgen Elli Weißenbach und Martin Proißl mit Stimmen und Gitarre. Danach ist die Ausstellung noch bis zum 2. Juni in der Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73 zu sehen. (inge)

ist die Ausstellung im Unteren Schlösschen an der Römerstraßen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

