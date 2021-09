Clubbesitzer im Kreis Augsburg sind verunsichert: Welche Regeln sollen gelten?

Plus Ab Oktober dürfen Clubs nach eineinhalb Jahren Corona-Pause wieder öffnen. Über die genauen Regeln und Einschränkungen können die Inhaber nur spekulieren.

Das Warten hat ein Ende: Ab Oktober sollen Diskos wieder öffnen dürfen. So lautete die Ankündigung der bayerischen Staatsregierung. Doch unter welchen Bedingungen Gäste feiern dürfen, ist unklar. Während in anderen Bundesländern längst getanzt wird, wissen Betreiber hierzulande nicht, welche Regeln sie umsetzen müssen. Auch Inhaber im Landkreis stehen vor einer Nervenprobe.