Erneut schwerer Unfall auf B17 bei Lagerlechfeld - Sperrung und langer Stau

Auf der B17 auf Höhe Lagerlechfeld gab es einen schweren Verkehrsunfall. Erst letzte Woche verunglückte eine Fahrerin an fast der selben Stelle tödlich.

Am Montagnachmittag kam es auf der B17 im südlichen Landkreis Augsburg erneut zu einem schweren Autounfall. Der Unfall ereignete sich an der Ausfahrt Lagerlechfeld auf der Fahrbahn in Richtung Augsburg. Nach Informationen der Polizei hat ein Lastwagenfahrer das Stauende übersehen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

B17 nach Unfall bei Lagerlechfeld gesperrt

Die B17 ist laut Polizei in Fahrtrichtung Norden derzeit komplett gesperrt. Dem Portal Bayerninfo des Bayerischen Verkehrsministeriums zufolge Stau sich der Verkehr bereits mehr als drei Kilometer weit zurück. (AZ)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

