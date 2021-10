So rasant steigen die Heizkosten im Kreis Augsburg

Plus Die steigenden Energiepreise treffen Privathaushalte und Unternehmen im Augsburger Land gleichermaßen. Was Anbieter dazu sagen und worauf sich Verbraucher einstellen müssen.

Mit Erstaunen hat Claus-Dieter Strehle das Schreiben der LEW gelesen: 800 Euro soll er künftig mehr bezahlen, um sein Haus in Königsbrunn zu heizen. Eine Preissteigerung von 30 Prozent. Als einer von knapp 600 Haushalten ist Strehle an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Kosten seien mit 440 Euro alle zwei Monate bereits relativ hoch. Nun soll er 570 Euro bezahlen. Für Strehle ist das nicht tragbar. Er fühlt sich vom Energieanbieter über den Tisch gezogen, wie er sagt. Es ist eine Situation, die derzeit viele Menschen im Landkreis Augsburg erleben.