Unwetter im Augsburger Land trifft Obstbauern schwer

Plus Starke Regenfälle und heftige Orkanböen suchen am Dienstag vor allem den westlichen Landkreis Augsburg heim. Der Süden blieb weitestgehend verschont.

Während in anderen Regionen des Landkreises das Unwetter wütete, kam der südliche Landkreis glimpflich davon. Stefan Missenhardt, Kommandant der Schwabmünchner Feuerwehr, hatte die Regenjacke am Dienstagnachmittag schon eingepackt und sich auf ein größeres Unwetter eingestellt. Doch die Wolken zogen vorbei und den Schwabmünchner Freiwilligen blieben weitere Einsätze erspart. Zuvor mussten sie allerdings einen größeren Ast von der Straße entfernen – eine Folge des heftigen Unwetters am Montagabend, wie Missenhardt vermutet. Kurzzeitig fiel am Dienstag auch das Pumpwerk an der Kläranlage aus, weshalb die Schwabmünchner Feuerwehr mit einem Stromaggregat aushalf. „Ansonsten wurden uns keine weiteren Schäden gemeldet“, sagt Missenhardt.

