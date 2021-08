Hochwasser: Langenneufnach sucht nach Lösungen

Plus Im Gemeinderat waren die Starkregenereignisse der vergangenen Wochen Thema. Auch ein neues Baugebiet stand im Fokus.

Weil es zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zu Überschwemmungen und zu Schäden an Privateigentum durch Starkregen in Langenneufnach gekommen ist, baten Langenneufnacher die Gemeinderäte während der jüngsten Sitzung um Lösungsvorschläge.