Nach Rehkitz-Tod: Hunde bitte an die Leine nehmen

In Langenneufnach wurde ein Rehkitz von einem Hund getötet. Er war nicht an der Leine und ging seinem Jagdtrieb nach. Ein Problem für den Hundehalter - zu Recht.

Leider passiert es immer wieder: Ein Hund verspürt plötzlich seinen Jagdtrieb und ist nicht mehr zu halten. Er rennt auf der Wiese oder im Wald einem Wildtier hinterher und stellt es. In Langenneufnach wurde ein Rehkitz sogar tot gebissen. Wie tragisch: Das junge Tier lag Tage vorher auf einer Wiese und wurde vor dem Mähtod gerettet.

