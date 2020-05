vor 51 Min.

Livekonzert vom Auto aus

Zwei Musiker spielen auf einem Parkplatz in Untermeitingen, während die Zuhörer im Auto sitzen. Was hinter der Aktion steckt

Von Felicitas Lachmayr

Im Auto sitzen und Musik hören – nicht übers Radio, sondern live: In Untermeitingen ist das am Samstag möglich. Die beiden Musiker Titus Waldenfels und Chris Schneider geben ein Konzert auf dem Parkplatz der Gaststätte Four Corners. Doch weil sich wegen der geltenden Schutzmaßnahmen nicht mehrere Zuhörer gleichzeitig versammeln dürfen, bleiben die Gäste in ihren Autos sitzen – so die Idee.

„In Zeiten von Corona muss man sich als Künstler etwas einfallen lassen“, sagt Waldenfels, der das Drive-in-Konzert organisiert. Er hatte im Vorfeld von einer ähnlichen Aktion gehört und war sofort begeistert. „Es ist im Moment die einzige Möglichkeit, ein Konzert vor Publikum zu spielen“, sagt der Münchner Musiker, der schon mehrmals im Four Corners in Untermeitingen aufgetreten war.

Der Ort für das Konzert stand schnell fest. Denn Marianne Theil, Betreiberin der Gaststätte, zeigte sich offen und stellte den Parkplatz zur Verfügung. Eine Bewirtung wird es wegen der geltenden Beschränkungen allerdings nicht geben. Auch stehen keine Toiletten zur Verfügung. „Wir haben das Konzert deshalb auf eine Stunde begrenzt“, sagt Waldenfels.

Damit die Zuhörer die beiden Musiker auch aus den hinteren Reihen vom Auto aus gut sehen können, dient das Dach eines kleinen Schuppens als Bühne – vorausgesetzt, das Wetter hält. „Bei Regen setzten wir uns einfach ins Auto und drehen die Verstärker nach draußen“, sagt Waldenfels mit einem Lachen. Fest steht für ihn nur: Das Konzert findet statt.

Doch der Platz für die Zuhörer ist beschränkt. Höchstens 15 bis 20 Autos können für das Konzert am Four Corners parken. Wer dabei sein will, sollte sich vorher anmelden. Neun Autos seien schon registriert, sagt Waldenfels. Allerdings weist der Musiker darauf hin, dass auch im Auto die derzeitigen Corona-Schutzmaßnahmen gelten. „Wir geben das Konzert nicht, damit dann mehrere Leute im Auto sitzen und eine Party veranstalten“, sagt er. Wenn sich alle an die Vorschriften halten und die Aktion gut angenommen wird, kann sich Waldenfels auch eine Wiederholung vorstellen. „Es ist ein Testlauf. Ich habe das auch noch nie vorher gemacht“, sagt er. Dabei ist es nicht seine erste kreative Aktion im Zuge der Corona-Krise. Der Jazzmusiker hat schon in einem Münchner Hinterhof gespielt und ein Konzert vom Wohnungsfenster aus gegeben.

Nun ist er mit Gitarrist und Sänger Chris Schneider auf dem Parkplatz in Untermeitingen zu hören. Gemeinsam präsentieren die beiden Lieder aus den Bereichen Rockabilly, Country und Western Swing. Wer das einstündige Konzert nicht vom Auto aus hören will, kann es auch im Livestream über Facebook verfolgen.

Das Drive-in-Konzert findet am Samstag, 9. Mai, von 16 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Four Corners in Untermeitingen statt. Anmeldungen sind per E-Mail an titus.waldenfels@googlemail.com möglich.

