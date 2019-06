00:31 Uhr

Musikalische Radtour

Die Rundfahrt führt durch den südlichen Landkreis

Die Landkreisbotschafter und Kulturpreisträger Monika und Wolfgang Scherer machen am Samstag, 15. Juni, zusammen mit dem Lech-Wertach Orchester eine musikalische Radtour im südlichen Landkreis von Augsburg.

Musikinteressierte Radler sind eingeladen, die Scherers an diesem Tag zu tollen Attraktionen durch fünf Gemeinden – Königsbrunn, Kleinaitingen, Großaitingen, Schwabmünchen und Klosterlechfeld – zu begleiten und die Schönheiten des Landkreises kennenzulernen.

Vor Ort werden die Musiker und deren Begleiter jeweils durch den Bürgermeister empfangen. Zudem wird es kleinere Programmpunkte geben.

Los geht es um 8.45 Uhr in Königsbrunn am Infopavillon 955 (Alter Postweg 1). Von dort aus geht es zur Ulrichshöhe und weiter nach Kleinaitingen. Gegen 11 Uhr wird die Gruppe in Großaitingen durch die Jugendmusikkapelle unter der Leitung von Valentin Scherer begrüßt.

Anschließend findet um 13.30 Uhr ein kleines Konzert im Luitpoldpark in Schwabmünchen statt.

Die letzte Station der Radtour wird um 14.30 Uhr in Klosterlechfeld sein.

Nähere Informationen zur musikalischen Radtour können per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@LRA-a.bayern.de angefordert werden. (SZ)

