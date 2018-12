Pflegenotstand und Hebammen-Mangel: Bürger gehen auf die Barrikaden

Plus Bislang waren die Folgen eher im Verborgenen zu spüren. Doch im Umland von Augsburg haben die Missstände viele Menschen jetzt zum offenen Protest getrieben.

Stellen Sie sich einmal kurz vor, in Augsburg würden sich 150.000 Menschen für den Erhalt einer Krankenhausstation starkmachen. Im Dom nehmen aufgebrachte Bürger den Bischof ins Gebet, weil eine kirchliche Stiftung ein Altenheim dichtmachen will. Undenkbar? Im Augsburger Umland passiert zurzeit genau das. Geschlossene Geburtsstationen und die drohende Schließung eines Altenheims treiben die Bürger auf die Barrikaden. In Dinkelscherben nahmen sie sogar den Pfarrer nach dem Gottesdienst in der Kirche in die Zange. Die Ereignisse im Überblick:

Schwabmünchen: Die Geburtshilfestation an der Wertachklinik ist seit Mai durchgehend geschlossen – und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Werdende Mütter können seitdem in Schwabmünchen nur noch mit einem geplanten Kaiserschnitt entbinden. Grund für die Schließung im Frühjahr war eine Kündigungswelle der Hebammen. Seitdem mangelt es an Personal. Geld wäre genug vorhanden, das Haus steht wirtschaftlich recht gut da. Die Schwabmünchner aber kämpfen um ihre Geburtenstation: Eine Initiative gründete sich und sammelte rund 8000 Unterschriften. Das sind mehr als die Hälfte der Schwabmünchner Einwohner.

Auch zahlreiche Kommunalpolitiker setzten sich für die Geburtshilfe an höheren Stellen ein. Doch alles half nichts. Weder Klinikchef Martin Gösele noch Bürgermeister Lorenz Müller, der auch im Verwaltungsrat sitzt, wollen die Abteilung dauerhaft aufgeben. Sie suchen händeringend nach Hebammen, haben gar Prämien ausgelobt und werben an den Hebammenschulen um Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz sind die Aussichen auf Erfolg eher mau: In ein Förderprogramm für Geburtsstationen ist die Wertachklinik Schwabmünchen nicht aufgenommen worden und die Haftpflichtversicherungsproblematik der Belegärzte ab 2020 wird die Situation noch verschärfen, prognostiziert Gösele. „Zur Zeit sind die Perspektiven nicht so gut“, sagte er kürzlich.

Aichach: Der Protest gegen die Schließung beziehungsweise die Nichteröffnung der Geburtshilfestation am nagelneuen Aichacher Krankenhaus lässt nicht nach. Er wird sogar stürmischer, und das lag nicht nur am eisigen Wind, der den rund 150 Teilnehmern bei einer Kundgebung vergangene Woche durch die Glieder fuhr. Ein breites parteiübergreifendes Bündnis hat sich da formiert und findet Unterstützung weit über die Stadtgrenzen hinaus. Rund 7000 Unterschriften hat Bürgermeister Klaus Habermann Anfang der Woche zu einem Krisengespräch mit der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml gebracht. Die Menschen aus dem nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes wollen nicht hinnehmen, dass nach dem Aus in Schrobenhausen vor zwei Jahren auch in der Aichacher Klinik, die gerade erst für 50 Millionen Euro hingestellt wurde, keine Babys mehr zur Welt kommen sollen und die ganze Region unversorgt ist. Huml hat natürlich auch keine Hebammen mitgebracht, daran mangelt es ja in Aichach und auch bei vielen anderen Geburtenstationen.

Zumindest gibt es neue Lösungsansätze. So wird geprüft, ob ein Mischmodell aus Beleg- und Hauptabteilung, also freiberufliche und festangestellte Hebammen und Gynäkologen, installiert werden kann.

Dinkelscherben: Demos gibt es zur Zeit auch in der Marktgemeinde Dinkelscherben. Dort soll eines der ältesten Seniorenheime der Region schließen. Die Stiftung schreckt aus finanziellen Gründen vor einer auf acht Millionen Euro geschätzten Sanierung zurück, zudem mangelt es an Pflegepersonal. Pflegenotstand lautet das Stichwort. Nun sollen alles Kräfte gebündelt werden, um nur noch das Heim im Nachbarort Zusmarshausen zu betreiben. Viele Dinkelscherber wollen die Entscheidung nicht akzeptieren. Sie gründeten ein Aktionsbündnis, sammelten Unterschriften, mehr als 300 Menschen demonstrierten vor dem Heim und der Kirche. In der Gemeinde mit rund 6500 Einwohnern herrscht Aufruhr.

Bürgermeister Edgar Kalb forderte die Verantwortlichen der Stiftung auf, bei einer Gemeinderatssitzung „alle Zahlen, Daten und Fakten für das Altenheim offenzulegen“. Doch dieser Aufforderung kamen die Verantwortlichen nicht nach. Seither sind die Fronten verhärtet, die Gemeinde will die Schließung unter Umständen mit juristischen Mitteln verhindern. Nun will Landrat Martin Sailer an einem runden Tisch nach Lösungen suchen. Einen Termin dazu gibt es allerdings noch nicht. (cako, cli, kinp)