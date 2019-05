15.05.2019

Rock’n’Roll im Jugendzentrum

Im Matrix gibt es ein Familienfest rund um die 50er Jahre. Die Karten sind jetzt erhältlich

Bereits zum neunten Mal gibt es am Samstag, 25. Mai, in der Matrix das Lebensgefühl der 50er Jahre und seine verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten mit jeder Menge Live-Rock’n’Roll und Rockabilly zu erleben. Ab 14 Uhr beginnt das abwechslungsreiche kostenfreie Rahmenprogramm für die ganze Familie auf dem Außengelände rund um die Freizeitstätte und ab 20 Uhr bringen drei Bands die Bühne im Jugendzentrum zum rocken und die Petticoats zum fliegen. Die bereits seit 1985 auf der Bühne stehenden Männer von Dancing Creeps aus Augsburg spielen flotten Jive und kraftvollen Rock’n’Roll. Außerdem sind zu hören die fränkische Band Boogie-Tones und die Catburys aus Egling bei Landsberg. Bereits ab 14 Uhr präsentieren die American Car Friends Augsburg auf dem Parkplatz der ehemaligen Königstherme eine US-Car-Show. Die Bands Diner59 und Hold on Tight untermauern den Nachmittag mit kraftvollen Rock’n’Roll-Tönen und locken die ersten Tänzer. Die Königsbrunner Wild Boots warten auf mit fetzigem Line Dance.

Bei der bereits legendären Miss Rockabella Wahl können alle Frauen ab 16 Jahre mitmachen. Die Vorjahressiegerin Sabrina aus Bobingen wird ihren Titel verteidigen. Anmeldungen sind ab sofort möglich über info@diematrix.de oder vor Ort am Veranstaltungstag, jedoch bis spätestens 16 Uhr. Ab 18.30 Uhr steht die Miss Rockabella Wahl 2019 auf dem Programm. Bei diesem Familienfest gibt es auch für die kleinen Besucher ein kunterbuntes Programm: eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Clown, das Spielmobil, und viele weitere Aktionen. Außerdem stehen Berg-Go-Karts, Bobby Cars und Mini Hot Rods zum Ausleihen bereit. Rock’n’Roll-Barbecue, Kaffee und Kuchen runden das bunte Familienprogramm ab. (hemo)

Der Eintritt zum Rahmenprogramm ist frei, das Konzert ab 20 Uhr kostet acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Vorverkauf im Kulturbüro Königsbrunn, über www.reservix.de sowie bei allen an Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen, oder auch direkt im Jugendzentrum Matrix.

