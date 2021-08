Schwabmünchen

vor 51 Min.

Das neue Gesicht der Mindelheimer Straße: Bald ist der Neubau fertig

In diesem Wohn- und Geschäftshaus in der Mindelheimer Straße entstehen 35 Wohnungen.

Plus Auf einem 4200-Quadratmeter-Areal entstehen Wohnungen und Geschäftsräume: Wie es mit dem Neubau in der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen vorangeht und wer einzieht.

Die obere Mindelheimer Straße hat eine neue Optik bekommen: Der Neubau mit 35 Wohnungen und Gewerbe wird bald fertig gestellt. Noch vor fünf Jahren war der Blick von der Mindelheimer Straße in Richtung Kreuzung zur Luitpoldstraße ein ganz anderer. Damals standen noch die Gebäude von Sport und Haushaltswaren Weis, Betten Merk, der Metzgerei Seemiller und etwas hinterhalb Maschinenbau Weis.

