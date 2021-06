Schwabmünchen

vor 33 Min.

Modellprojekt in der Wertachau: Strom verbrauchen, wenn genug da ist

Plus Die LEW möchte ein zweijähriges Forschungsprojekt starten, um Stromnetze effizienter zu nutzen. Die Wertachau soll dafür Modell stehen. Wie man mitmachen kann.

Von Carmen Janzen

Das E-Auto muss geladen werden? Prima, nehmen Sie doch den Strom vom Nachbarn, der hat gerade mehr als er verbraucht. So oder so ähnlich könnte die Stromnutzung der Zukunft aussehen. Ob ein solches Vorhaben auch in der Realität funktioniert, das wollen die Firmen LEW Verteilnetz (LVN) und Stromnetz Berlin zusammen mit der Hochschule München und weiteren Partnern in einem zwei Jahre dauernden Forschungsprojekt herausfinden. Modellgemeinde ist neben Berlin auch die Schwabmünchner Siedlung Wertachau, die bereits für das Vorgängerprojekt der LEW Modell stand. Es hieß "Smart Operator" und auch damals ging es schon um ein intelligentes Stromnetz. Diese Technologie wurde nun weiterentwickelt und mündet in dem neuen Vorhaben.

Themen folgen