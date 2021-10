Schwabmünchen

vor 50 Min.

Nach vier Jahren Sanierung: So sieht der Schwabmünchner Friedhof jetzt aus

Mit Blasmusik und Reden von Bürgermeister Lorenz Müller, Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf und den Pfarrern Christoph Leutgäb und David Metzger wurde am Donnerstag der sanierte Friedhof eingeweiht.

Plus Der erneuerte Friedhof in Schwabmünchen ist eingeweiht. Warum die Sanierung auch eine Reaktion auf einen Kulturwandel war und wie das Gelände nun aussieht.

Von Victoria Schmitz

Der sanierte Schwabmünchner Friedhof ist eingeweiht worden. Mehr als vier Jahre und in vier verschiedenen Bauabschnitten wurde auf dem Gelände an mehreren Stellen gearbeitet. Das Ergebnis: Zahlreiche Neuerungen, die den Friedhof moderner und zugänglicher machen sollen. Neben künstlerischen Elementen gibt es nun auch eine große Urnengemeinschaftsanlage - eine Reaktion auf das steigende Interesse an Urnenbestattungen.

