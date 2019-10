vor 44 Min.

Seit mehr als 50 Jahren unzertrennlich

Angelika und Walter Meier haben nicht nur ihr Privat-, sondern auch das Berufsleben gemeinsam verbracht

Von Ingeborg Anderson

Goldene Hochzeit feiert ein Paar, das seit 50 Jahren verheiratet ist. Im Fall von Angelika und Walter Meier könnte man sagen, dass dieses halbe Jahrhundert länger war als bei anderen Paaren, wenn man die Zeit rechnet, die sie miteinander verbracht haben. Aber dazu später mehr. Ihre gemeinsame Zeit begann 1967: Walter war Kochlehrling im elterlichen Hotel in Pfronten. Angelika, die kaufmännische Angestellte aus Augsburg, wollte ins Gastgewerbe einsteigen. Sie begann eine Lehre als Bedienung im gleichen Hotel. „Es hat eigentlich sofort gefunkt“, erzählt Walter Meier und seine Frau nickt lächelnd. Schnell merkten die beiden, dass sie zusammenbleiben wollten, weil eigentlich alles passte – abgesehen vom Alter. „Man musste damals noch 21 Jahre alt sein, um heiraten zu können“, erklärt Angelika. So schlossen sie erst am 15. Oktober 1969 in Göggingen den Bund fürs Leben. Das junge Ehepaar bekam einen Sohn und eine Tochter, die ihnen dann insgesamt fünf Enkel schenkten.

Und jetzt zu den besonders langen 50 Jahren: Gemeinsam betrieben Angelika und Walter Meier verschiedene gastronomische Betriebe. „Wir waren die ganze Zeit zusammen – 24 Stunden am Tag“, erklärt Walter. Was für andere Konfliktpotenzial enthält, schweißte die Meiers zusammen. Beide sagen, dass ihre Liebe im Laufe der Jahre immer gewachsen ist und noch wächst.

Wichtig war beiden, dass die Kinder nicht unter dem zeitintensiven Geschäft der Eltern litten. Im Jahr 1983 zog die Familie nach Bobingen, wo „Die kleine Kneipe“ eines ihrer gastronomischen Projekte war. Auf die Frage, was Angelika an Walter besonders schätzt, sagt sie: „Alles! Ich fühle mich geborgen, er kümmert sich und ist sehr aufmerksam.“ Walter bestätigt das: „Ja, alles. Wir verstehen uns manchmal auch ohne Worte. Wir sind wie eine Symbiose und haben uns immer noch viel zu sagen“, sagt er. Nun, da der berufliche Stress weggefallen ist, genießen die beiden ihre Hobbys. Sie hat einen Krautgarten, er geht gerne zum Nordic Walking und engagiert sich in der Nachbarschaftshilfe. Gemeinsam pflegen sie Freundschaften und eine enge Verbindung zur Familie.

Und was wünschen sie sich für die Zukunft? „Viele glückliche gemeinsame Jahre. Wir wollen unser Leben genießen und planen, Busreisen und Städtetouren zu machen“, sagt Walter Meier. Aber erst mal wird das Ehejubiläum zünftig gefeiert.