11.01.2020

Sie wollen in den Oberottmarshauser Gemeinderat

Die Freien Wähler schicken 24 Bewerber ins Rennen und stellen auch einen Bürgermeisterkandidaten

Von Felicitas Lachmayr

Für die Mitglieder der Freien Wähler in Oberottmarshausen ist klar, wer künftig die Geschicke im Dorf leiten soll. Einstimmig ernannten sie Markus Reiter zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im März. Der 43-jährige Landwirt ist in Oberottmarshausen aufgewachsen und führt dort zusammen mit seiner Frau einen Milchviehbetrieb. Er sitzt seit zwölf Jahren für die Freien Wähler im Gemeinderat und fühlt sich im Ort fest verwurzelt. Reiter ist seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen aktiv und als stellvertretender Obmann im Bauernverband tätig.

Bei der Nominierungsversammlung im Sportheim in Oberottmarshausen erklärte er, welche Themen ihm besonders wichtig sind. So will Reiter die Vereine, die seiner Ansicht nach das Rückgrat des Dorfes bilden, stärken. Außerdem will er dafür sorgen, dass Kinder künftig auch ganztags betreut werden können. Die Mittagsbetreuung sei an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. „Wir müssen alles dafür tun, dass unsere Kinder weiterhin hier zur Schule gehen können“, sagte er.

Einsetzen will sich Reiter auch für die Senioren im Dorf. Bislang müssten ältere Bürger, die ohne Hilfe nicht mehr zu Hause leben können, aus Oberottmarshausen wegziehen. „Wir sollten prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, damit Menschen auch im Falle einer Pflegebedürftigkeit im Ort bleiben können“, betonte Reiter.

Auch das Thema Verkehr will der 43-Jährige voranbringen. Denn der Schwerlastverkehr in der Hauptstraße habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das sei nicht nur eine Lärmbelastung für die Bürger, sondern auch eine Gefahrenquelle für Schulkinder. Das Thema sei nicht neu und nicht einfach zu lösen, aber man sollte es angehen, betonte Reiter. Als Landwirt liege ihm auch die landwirtschaftliche Entwicklung des Dorfes am Herzen. Reiter plädierte für ein Miteinander und erklärte, er wolle die Interessen beider Seiten berücksichtigen.

Für seine Themen erhielt Reiter bei der Nominierungsversammlung viel Zuspruch aus den eigenen Reihen. Die Mitglieder sprachen sich außerdem einstimmig für die Liste aus 24 Kandidaten aus, die in den Gemeinderat wollen. Bislang stellen die Freien Wähler mit Hans Werner Schmitt, Stephan Klingler, Markus Pfann, Bernhard Schmitt und Markus Reiter fünf Gemeinderäte. Diese treten auch im März wieder zur Wahl an. Die restlichen Kandidaten setzten sich aus Bürgern unterschiedlichster Berufe zusammen. Insgesamt stehen vier Frauen zur Wahl. Der jüngste Kandidat ist 23 Jahre alt, der Älteste 63 Jahre. Vorsitzender Jochen Reis sprach von einer ausgewogenen Liste.

An der Nominierungsversammlung nahm auch die Kreisvorsitzende der Freien Wähler Claudia Schuster teil. Die Partei werde durch 35 Ortsgruppen im Landkreis vertreten. „Wir gehen in eine arbeitsreiche Zeit, der Wahlkampf steht vor uns“, sagte Schuster. Den Ottmarshauser Mitgliedern dankte sie vorab für ihren Einsatz. Denn Politik müsse vor Ort gelebt werden.

Als Kreistagskandidaten schicken die Freien Wähler Oberottmarshausen Jörg Brüning ins Rennen. Der Maschinenbauingenieur betonte, er wolle sich dafür einsetzen, dass die Anliegen und Interessen, die vor Ort wichtig sind, auf Kreisebene vorangetragen werden.

