"Wir daheim auf dem Lechfeld": Laura Eder verabschiedet sich

Plus Die Projektkoordinatorin Laura Eder verlässt die Caritas. Für "Wir daheim auf dem Lechfeld" stellte sie in den vergangenen drei Jahren einige Projekte auf die Beine.

Drei Jahre lang leitete Laura Eder das Sozialprojekt "Wir daheim auf dem Lechfeld" - am Donnerstag hat sich die 36-Jährige verabschiedet, um eine neue Stelle in Augsburg anzutreten. 2018 startete das Projekt als Kooperation der Caritas und der Bürgergemeinschaft Lechfeld mit dem Ziel, das soziale Miteinander auf dem Lechfeld zu stärken.