18:00 Uhr

Vandalismus in Bobingen geht weiter

Trotz erhöhter Wachsamkeit der Polizei gab es erneut Sachbeschädigungen in Bobingen. Dieses Mal waren die Täter in der Siedlung unterwegs.

Von Elmar Knöchel

Erneut haben Unbekannte am Wochenende in Bobingen Sachbeschädigungen verübt. Doch etwas ist neu: Nachdem in den vergangenen Wochen hauptsächlich der Bobinger Singoldpark betroffen war, hat sich das Geschehen anscheinend verlagert.

Diesmal war die Siedlung an der Reihe

Nun war die Siedlung an der Reihe. Besonders ärgerlich: Diesmal war auch Privateigentum betroffen. Neben einer demolierten Sitzbank an der Straßberger Straße gab es auch Fassadenschmierereien an einem Anwesen in der Wacholderstraße. Zeugen berichten außerdem von mindestens einem verschmierten Privat-PKW im Farnweg.

Im Singoldpark blieb es ruhig

Dafür war es im Singoldpark ruhig. Allerdings wird von der Bobinger Polizei ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Nachdem der Singoldpark unter verschärfter Beobachtung steht, könnte es durchaus sein, dass sich das Geschehen nun verlagert, so die Bobinger Polizei.

Wer etwas gesehen oder gehört hat, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96060 wenden.

