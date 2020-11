vor 2 Min.

Weihnachtsgeschäft: So steht es um den Einzelhandel im Landkreis Augsburg

Plus Das Weihnachtsgeschäft steht an: Viele Ladenbesitzer im Landkreis Augsburg blicken trotz des Corona-Lockdowns zuversichtlich in die nächsten Wochen.

Das Weihnachtsgeschäft hat beim Uhren- und Schmuckladen Keppeler in Schwabmünchen bereits begonnen. "Die Kunden schauen früher nach Weihnachtsgeschenken als in den letzten Jahren", sagt Geschäftsführer Reimund Keppeler. Grund dafür sei, dass viele den großen Ansturm vor den Feiertagen vermeiden wollen. Mit dem Umsatz ist er aktuell sehr zufrieden, weit in die Zukunft schauen kann er aber nicht: "Wir rechnen von Woche zu Woche. Wir können noch nicht abschätzen, wie das Weihnachtsgeschäft läuft." Obwohl er zufrieden ist, bleibt die Sorge, dass die Geschäfte wieder schließen müssen.

Der Verband der schwäbischen Unternehmer sieht das anders: "Die Händler müssen ihre Geschäfte nicht schließen, aber die Kassen bleiben trotzdem leer", heißt es. Viele der 8500 Einzelhändler im Wirtschaftsraum Augsburg (Stadt und Landkreis Augsburg und Landkreis Aichach-Friedberg) seien ähnlich hart betroffen wie während des ersten Lockdowns im Frühjahr. Ende September seien die Ladenbesitzer noch überzeugt gewesen, das Schlimmste überstanden zu haben. Die Einnahmen seien seit Beginn des zweiten Lockdowns im November deutlich gesunken. Gerade Läden außerhalb des täglichen Bedarfs bekämen das zu spüren. Das könnte für viele Einzelhändler zum Problem werden, denn die Zeit um Weihnachten gehört zu den umsatzstärksten des Jahres.

Landkreis Augsburg in Corona-Zeiten: Weniger Weihnachtsgeschenke?

Franz Hauser, der in Bobingen einen Genusswarenladen betreibt und unter anderem Kaffee, Tee und Gewürze verkauft, ist optimistisch. Er geht davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft für ihn gut laufen wird. Denn: "Die Leute gönnen sich selber etwas, wenn sie schon nicht feiern können, zum Beispiel mal einen Schampus. Sie kaufen auch mehr Kaffee oder Tee, weil sie mehr zu Hause sind." Geschenke gehen weniger über die Ladentheke, vermutet Hauser. "Wenn die Leute an Weihnachten keine Besuche machen können, dann kaufen sie auch weniger Geschenke."

Mit überdurchschnittlichen Umsätzen für das Weihnachtsgeschäft rechnet Karl-Heinz Pfleger vom Spielwarengeschäft Spiel + Freizeit in Gersthofen: "Die Leute konnten nicht in Urlaub fahren und viele haben Staatshilfen bekommen. Wir rechnen damit, dass sie das in Weihnachtsgeschenke investieren." Die Verkaufsschlager in diesem Jahr seien vor allem Brettspiele und Puzzles gewesen.

Auch der Handelsverband Bayern erwartet trotz Corona ein ordentliches Weihnachtsgeschäft im November und Dezember. 220 Millionen Euro Umsatz hat der Verband für den Landkreis Augsburg auf Basis einer Umfrage unter potenziellen Kunden prognostiziert. Allerdings wird sich dieser Umsatz wohl deutlich verlagern. 19 Prozent davon werden über den Onlinehandel erzielt werden - ein Rekord.

Der lokale Handel profitiert in der Corona-Krise

Von einem Rekord spricht Franz Hauser nicht. Aber er ist mit dem Geschäft in seinem Bobinger Genusswarenladen zufrieden: "Der Umsatz ist etwas besser als voriges Jahr." Er glaubt, dass es bei ihm anders laufe als bei größeren Geschäften. Das sieht auch Reimund Keppeler vom Schwabmünchner Uhren-und Schmuckgeschäft so: "Ich habe das Gefühl, dass die Leute lieber in den kleinen Städten einkaufen als in den großen Einkaufszentren." Keppeler sieht einen Standortvorteil für kleine Geschäfte in kleinen Städten: "Die Kunden wollen den lokalen Handel unterstützen."

Diese Entwicklung begrüßt auch Peter Schöffel vom gleichnamigen Sportgeschäft in Schwabmünchen. "Uns liegt am Herzen, dass die Menschen die Geschäfte vor Ort unterstützen, damit wir alle auch in Zukunft von einer persönlichen Fachberatung profitieren können." Er sieht trotz des herausfordernden Corona-Jahres eine positive Entwicklung in seinem Geschäft: "Grundsätzlich hat die Corona-Pandemie das Bedürfnis der Menschen, rauszugehen, sich in der Natur zu bewegen und Auszeiten bewusst zu genießen, weiter verstärkt." Schöffel glaubt, der Trend würde sich in Zukunft fortsetzen.

