18:00 Uhr

Zahl der Infizierten im Bobinger Pflegeheim sinkt, neue Todesfälle

Das Kursana Seniorenheim in Bobingen hat mit einem massiven Corona-Ausbruch zu kämpfen. Mehr als 60 Bewohner haben sich mit dem Virus infiziert.

Plus Nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kursana Seniorenheim in Bobingen sind derzeit 51 Bewohner infiziert. In Zusmarshausen helfen nun Pfleger der Bundeswehr aus.

Nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kursana Seniorenheim in Bobingen ist die Zahl der Infizierten offenbar zurückgegangen. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage schriftlich mitteilt, sind am Donnerstag 51 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Sie würden in zwei separierten Bereichen betreut.

In der Bobinger Pflegeeinrichtung, die von dem privaten Dienstleister Kursana betrieben wird, sind 86 Menschen untergebracht. Am Montag lag die Zahl der Infizierten noch bei 61. Sechs Bewohner, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, befinden sich der Sprecherin zufolge derzeit im Krankenhaus.

Zahl der Todesfälle im Seniorenheim in Bobingen steigt

Zwar wurden inzwischen weniger Menschen positiv getestet. Doch die Zahl der Todesfälle ist weiter gestiegen. „Neun Bewohner mit einem positiven Test sind seit dem ersten Fall verstorben", erklärt die Sprecherin. "Keiner hatte typische Covid-19-Symptome, ein Bewohner war in der Palliativphase. In allen Fällen ist von anderen Todesursachen auszugehen.“

Der erste Corona-Fall im Bobinger Heim wurde am 28. Dezember registriert. Seitdem würden alle weiteren Maßnahmen eng mit den Behörden abgestimmt. "Mit einer hohen Testdichte mit regelmäßigen PCR-Tests durch das Gesundheitsamt sowie Schnelltests durch die Einrichtung soll die Infektionskette so rasch wie möglich unterbrochen werden", erklärt eine Kursana-Sprecherin schriftlich.

Auch Mitarbeiter haben sich im Heim in Bobingen mit Corona angesteckt

Bei vielen der aktuell 51 positiv getesteten Bewohnern sei ein hoher CT-Wert nachgewiesen worden. Dies bedeute, dass die Infizierten eine geringe Viruslast aufweisen und auf dem Wege der Genesung sind. Der CT-Wert (Cycle-threshold-Wert) wird anhand eines PCR-Tests ermittelt und als Richtwert für die Ansteckungsgefahr herangezogen. Dabei gilt: Je höher der gefundene CT-Wert, desto niedriger die Viruskonzentration in der untersuchten Probe.

Corona-Situation in den Pflegeheimen im Landkreis 1 / 5 Zurück Vorwärts Einrichtungen Nach Angaben des Landratsamts sind aktuell in acht Pflegeeinrichtungen im Landkreis Augsburg Corona-Fälle registriert.

Infizierte Insgesamt 74 Heimbewohner haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Todesfälle Seit Pandemiebeginn sind im Landkreis Augsburg 92 Bewohner eines Pflegeheims im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Personal Nach Angaben des Landratsamts sind aktuell 54 Pflegekräfte von Corona betroffen. Die personelle Situation ist weiterhin angespannt.

Impfungen Bis auf in einer Einrichtung, die aus organisatorischen Gründen um eine Verschiebung des Termins auf kommende Woche gebeten hatte, haben in allen Einrichtungen Erstimpfungen stattgefunden. Wie das Landratsamt mitteilt, sollen nun die Zweitimpfungen beginnen und voraussichtlich bis Ende Januar dauern.

Auch Mitarbeiter haben sich der Sprecherin zufolge angesteckt. Über die genaue Zahl macht das Unternehmen allerdings keine Angaben. Auf Nachfrage heißt es: "Die Betreuung und Versorgung der uns anvertrauten Senioren ist sichergestellt und hat höchste Priorität."

Am Montag wurden noch gesunde Bewohner und Mitarbeiter geimpft

Alle spezifischen Hygienemaßnahmen würden nach RKI-Standard umgesetzt. Nach Angaben der Sprecherin werden die Mitarbeiter seit Mitte Dezember täglich vor Dienstbeginn mit Hilfe von Schnelltests auf das Virus getestet. Auch alle Bewohner seien regelmäßig getestet worden.

Nach dem massiven Corona-Ausbruch würden alle negativ getesteten Bewohner nun täglich mit Schnelltests getestet. "Wir sind sehr froh, dass am Montag die ersten Impfungen stattgefunden haben. Das ist ein wichtiges Signal der Zuversicht für alle Beteiligten und ein wichtiger Schritt zum Schutz der Gesundheit der Bewohner in der Einrichtung“, so die Kursana-Sprecherin.

Im Seniorenheim in Zusmarshausen helfen Pfleger der Bundeswehr aus

Weiterhin ernst ist die Lage auch im Seniorenzentrum St. Albert in Zusmarshausen. Dort hilft inzwischen die Bundeswehr aus, um den Personalmangel auszugleichen. 25 Bewohnern hatten sich vor Weihnachten infiziert, 15 von ihnen waren gestorben. Weil sich auch zwölf Mitarbeiter mit Corona angesteckt hatten, bat Landrat Martin Sailer um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zwei ausgebildete Fachkräfte meldeten sich, doch das reichte nicht aus. Nun schickte die Bundeswehr, die jedes Jahr Tausende Krankenpfleger für Lazarettdienste ausbildet, weitere dringend benötigte Pfleger.

Auch das Johannesheim in Meitingen hat derzeit mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Drei Bewohner befinden sich im Krankenhaus, zwei sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Aktuell gilt im Meitinger Heim ein Besuchsverbot.

Das Coronavirus fordert auch im Landkreis Augsburg immer mehr Opfer. Laut RKI sind insgesamt 109 positiv getestete Menschen gestorben. Allein in den ersten beiden Januarwochen sind 22 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. "Der alles entscheidende Risikofaktor für eine schwere COVID-19-Erkrankung ist das zunehmende Alter", teilt eine Sprecherin des Landratsamts mit. Der Behörde zufolge haben 92 der Verstorbenen in einem Seniorenheim gewohnt.

Mehr zum Thema Corona im Landkreis lesen Sie hier:

Themen folgen