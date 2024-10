Lesung: Die weltweit erste Fernfahrt mit einem Automobil

Mal wieder eine neue Location hat sich die Buchhandlung Schmid für ihre Veranstaltungen ausgedacht. Diesmal geht es in das Autohaus Mercedes-Benz Medele-Schäfer für eine Lesung, natürlich zu einem passenden Thema: Alexander Schwarz liest am Samstag, 26. Oktober, aus seinem Buch „Bertha Benz und die Straße der Träume“.

Eine Frau, die die Welt verändert hat

Schwarz‘ historischer Roman ist die erste Roman-Biografie über die Frau, die dem Automobil zum Durchbruch verholfen hat. Alexander Schwarz, geboren in Stuttgart, arbeitete als Wörterbuchredakteur und Übersetzer, bevor er eine Literaturagentur gründete. Nach vielen Sachbüchern schreibt er nun vor allem biografische Romane. Er wohnt in Island und den Niederlanden.

Eine Fernfahrt von Mannheim nach Pforzheim mit vielen Pannen

In seinem neuesten Buch geht es um Bertha Benz, eine mutige Frau, die 1888 heimlich die Erfindung ihres Mannes auf die Straße bringt. Bei Nacht und Nebel startet sie in Mannheim zu einer Fahrt, die ihr Mann Carl Benz, der große Erfinder, sich nicht traute. Nach vielen Pannen und Schwierigkeiten kommt sie mit ihren Söhnen nach 106 Kilometern und der weltweit ersten Fernfahrt mit einem Automobil wohlbehalten in Pforzheim an.

Bertha Benz, von der nicht viel mehr als ihre Lebensdaten und ihr ehemaliger Name Ringer bekannt ist, wird von Alexander Schwarz als eine sehr zielstrebige, loyale, verantwortungsbewusste Frau mit viel Unternehmergeist und Liebe für ihre Familie dargestellt, mutig und entschlossen, intelligent und weiterdenkend. Eine Vorkämpferin für die Rechte der Frauen, für Selbstständigkeit und eigene Verantwortung. Schwarz schafft es in seinem Buch, Historie und Fiktion realistisch und emotional miteinander zu verbinden und anschaulich die Denk- und Lebensweise im ausgehenden 19. Jahrhundert darzustellen.

Die Lesung von Alexander Schwarz findet am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr in den Räumen von Mercedes-Benz Medele-Schäfer, in der Gottlieb-Daimler-Straße 2 in Schwabmünchen statt.