Vereinsmeisterschaft im Tisch-Kickern bei der Freiwilligen Feuerwehr Birkach

Die Freiwillige Feuerwehr Birkach hat in ihrem Gerätehaus erstmals ein Tischkicker-Turnier für Vereine veranstaltet. Eingeladen waren die Feuerwehr Schwabmünchen mit den Ortsteilen sowie benachbarte Wehren und benachbarte Vereine, die mit jeweils zwei Teams teilnehmen konnten. Somit waren insgesamt 20 Mannschaften vertreten, die in rund 140 Partien auf drei Tischen versuchten, über Gruppen- bis zur K.o.-Phase die ersten drei Plätze zu belegen, welche prämiert wurden. Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Birkach Thomas Heim war begeistert, wie die Veranstaltung von allen angenommen wurde. „Wenn man in die Gesichter schaut, kann man erkennen, dass es jedem gefallen hat und das ist das Wichtigste“, bemerkte er bei der Siegerehrung. Im Finalspiel spielte die FF Mickhausen gegen die FF Birkach um den ersten Platz, welchen sich die Heimmannschaft in einer hart umkämpften Partie sichern konnte. Den dritten Platz belegte das Team des SV Schwabegg. Hauptorganisator Stefan Schuster-Pfänder von der FF Birkach zeigte sich auch äußerst zufrieden und plant eine Wiederholung im nächsten Jahr.

