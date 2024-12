Ein Christkindlmarkt der Genüsse in Bobingen

Der Duft von Glühwein und Bratwurst, dazu gebrannte Mandeln, heißer Amaretto und viel Christbaumschmuck: Der Bobinger Christkindlmarkt präsentierte sich in diesem Jahr in der gewohnten Vielfalt. Dass diese Mischung gut ankam, zeigten die Besucherzahlen. Der Gewerbeverein Bobingen als Veranstalter ist zufrieden: „Der diesjährige Markt hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft ist“, sagte Horst Armbruster.

Besonders erfreulich sei der große Zuspruch gewesen, den man von Familien, Senioren und jungen Menschen gleichermaßen erfahren habe. Die Mischung aus traditionellem Handwerk, kulinarischen Genüssen und musikalischen Darbietungen mache den Markt zu einem besonderen Erlebnis, so Armbruster. Zentraler Baustein für den Erfolg sei zudem das Engagement der lokalen Gewerbetreibenden, Vereine und Ehrenamtlichen gewesen. Auch die gute Tat nicht zu kurz: Schnell waren die Wunschsterne am Christbaum in der Platzmitte vergriffen. Hier hingen die Wünsche von Menschen, die sich zur Weihnachtszeit über ein Paket mit ihrem Herzenswunsch freuen dürfen. Das sind oft nur ein paar Tafeln Schokolade oder ein Zeitschriftenabo, das der schmale Geldbeutel oft nicht mehr hergibt. Die Aktion wurde vor einigen Jahren vom Gewerbeverein ins Leben gerufen.

Am Christkindlpostamt konnten Kinder ihre Wunschzettel schreiben und beim Christkind abgeben. Foto: Anja Fischer

Gut gefüllt war der Bobinger Rathausplatz an allen vier Markttagen. Viele Besucher schlenderten gemütlich die 30 Buden entlang. Freunde und Bekannte treffen, hier und dort ein Schwätzchen halten – das war in der friedlichen Atmosphäre möglich. Die Chöre und Musikgruppen, die auf den Stufen des Rathauses ihre weihnachtlichen Lieder vortrugen, umrahmten das stimmungsvolle Bild auf dem Rathausplatz. Gut angenommen von den Kleinsten wurde das Christkindlpostamt. Beim Christkind durften sich die Kinder einen Wunschzettel holen und ihm die größten Weihnachtswünsche verraten. Die Hütte wurde vom Kulturamt der Stadt Bobingen betreut und neu dekoriert. Etwa 500 Wunschzettel wurden dort abgegeben, wie Kulturamtsleiterin Sandra Hartl verriet. „Diese Wunschzettel werden nun alle vom Kulturamt beantwortet.“

Ungeahnten Erfolg hatte auch der Kinderchristkindlmarkt vor der Bobinger Mittelschule am Sonntag. „Wir wurden fast überrannt, so viele Familien haben uns dort besucht“, sagte Sandra Hartl. Das Bobinger Kulturamt hatte eine Weihnachtswelt mit aufblasbaren Figuren dekoriert und eine Fotostation mit einer Winterlandschaft aufgebaut. An einer Bastelstation konnten Töpferwaren s für die ersten Geschenke bemalt werden. Diese werden nun gebrannt und können ab kommender Woche im Kulturamt abgeholt werden. „Unser Märchenerzähler musste statt zwei gleich vier Vorstellungen geben, und beim Kasperltheater im Freien waren rund 300 Besucher da“, berichtete Sandra Hartl. Auch das Rahmenprogramm der Hochsträssler, das mit einem Museumsbesuch in der Alten Mädchenschule lockte, konnte einen Besucherrekord verzeichnen.

In Bobingen konnten die Christkindlmarkt-Besucher durch 30 Buden schlenden. Foto: Anja Fischer