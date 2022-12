Wunschbäume in der Region: Mit Sternen gehen Wünsche in Erfüllung

Schenken und beschenkt werden. Genau das möchten die Wunschbaum-Aktionen im Augsburger Land. Wir haben uns die Wünsche von Kindern und Erwachsenen in Zeiten hoher Preise angeschaut.

Heuer steht in Bobingen wieder der Wunschbaum des Gewerbevereins, und zwar nicht – wie in den beiden Vorjahren – im Foyer der Raiffeisenbank, sondern auf dem Rathausplatz. Ronald Werner, Dritter Vorsitzender, ist mit der Aufgabe betraut. Er nimmt die Wünsche entgegen, druckt sie in Sternenform aus, laminiert sie und bringt sie am Baum an. "Heuer waren es 240 Sterne. So viele wie noch nie", sagt er.

Nur noch einige sind übrig geblieben, die meisten wurden während der vier Tage des Bobinger Weihnachtsmarkts mitgenommen. "Und dann hat die Raiffeisenbank auch noch einige Wünsche übernommen", sagt Werner. Seit er vor fünf Jahren die Aktion ins Leben gerufen hatte, nimmt die Anzahl mit jedem Jahr zu. Auch die Wünsche selbst verändern sich. "Da hat sich niemand einen Kaffeevollautomaten gewünscht", sagt er. Stattdessen seien es oft die einfachsten Dinge, an denen es fehlt - drei Dosen Ananas, ein Dusch-Set für den Mann oder einen Gutschein für Kinderkleidung. "Durch diese Aktion und die Anonymität ist es schön, dass niemand, der in Not ist, an den Pranger gestellt wird. Er oder sie bekommt einfach ein nettes Weihnachtsgeschenk."

Pfarreien in Bobingen geben die Wünsche weiter

Von den Pfarreien erhält Werner die Wünsche der hilfsbedürftigen Bobinger, etwa von alleinerziehenden Müttern oder älteren Menschen aus den Pflegeheimen. "Wir sind ein Bobinger Verein, und deshalb ist es uns wichtig, dass wir auch den Menschen von hier helfen." Wenn die gekauften Geschenke alle bis 14. Dezember bei Bürotechnik Werner oder bei Allianz Armbruster abgegeben wurden, dann sammelt sie Ronald Werner und bringt sie der entsprechenden Pfarrei, die sie dem Empfänger bis Heiligabend zustellt.

In Schwabmünchen stehen zwei sogenannte Charity-Bäume zugunsten der Tafel. Sie wurden beim Blumenladen Eliflora und auf den Stufen des alten Rathauses aufgestellt. Carina Reichart-Richter von der Gewerbegemeinschaft Schwabmünchen betreut die Aktion. Wer helfen möchte, kann sich eines der Sternchen abreißen, benötigte Lebensmittel einkaufen und bis zum 14. Dezember zu der auf dem Stern vermerkten Abgabestelle bringen. Die gesammelten Spenden werden dann der Schwabmünchner Tafel übergeben. Zudem gibt es beim Hoigarten einen Tauschbaum mit Baumschmuck oder anderen Kleinigkeiten – jeder darf etwas hinhängen und sich dafür etwas anderes mitnehmen.

Die Stadt Königsbrunn organisiert in diesem Jahr keinen Wunschbaum. "Dafür hat unser Mehrgenerationenhaus einen Weihnachtsstand ins Leben gerufen. Die eingenommenen Spenden gehen zur Hälfte an das Café Mosaik – ein Projekt des Mehrgenerationenhauses ­– sowie an den Hilfsfonds für in Not geratene Bürger", sagt Christina Feichtl von der Stadtverwaltung.

Weihnachtsbude und Weihnachtswichtel in Königsbrunn

Im Mehrgenerationenhaus in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wird es vom 5. bis 15. Dezember weihnachtlich. Ehrenamtliche bieten täglich zwischen 15 und 20 Uhr selbst gemachte gebrannte Mandeln und Punsch an. Bei stimmungsvoller Musik und netten Gesprächen gibt es auch einige Kleinigkeiten gegen Spenden zu erwerben. Von selbst genähten Taschen über Secondhand-Kinderbekleidung bis zum Bücherflohmarkt gibt es einiges zu entdecken.

Die Idee zum Weihnachtszauber brachte ein Koch aus Syrien auf, der sich beim interkulturellen Treff „Café Mosaik“ des Mehrgenerationenhauses seit einem Jahr engagiert. Er nahm kurzerhand die Organisation in die Hand. Als kulinarische Besonderheit wird er, neben den gebrannten Mandeln, auch ein syrisches Heißgetränk namens Sahlab aus warmer Milch mit feinen Gewürzen zubereiten. Die eingenommenen Spenden gehen zur Hälfte an das MGH-Projekt Café Mosaik sowie an den Hilfsfonds für in Not geratene Bürger.

Der Ortsverein der AWO in Königsbrunn hatte in den vergangenen Jahren immer einen Wunschbaum, dieser wird nun aber durch eine Weihnachtswichtel-Aktion abgelöst. Dabei können die Menschen kleine Päckchen mit Gaben für alte Menschen abgeben. Die Arbeiterwohlfahrt reicht diese dann an die richtigen Stellen weiter.