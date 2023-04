Hallenbad: Brandbrief an den Bobinger Bürgermeister

Die ÖDP-Kreisvorsitzende Gabi Olbrich-Krakowitzer schlägt einen Zweckverband vor, um das von der Schließung bedrohte Hallenbad zu retten.

Einen Brandbrief richtet die ÖDP an den Bobinger Bürgermeister Klaus Förster. Darin geht es um eine drohende dauerhafte Schließung des Hallenbads Bobingen.

Die Kreisvorsitzende der ÖDP, Gabi Olbrich-Krakowitzer, bezeichnet eine Schließung als "Katastrophe für den südlichen Landkreis", weil damit nach Königsbrunn die letzte Möglichkeit für Kinder aus der Gegend wegbreche, das Schwimmen zu erlernen. Auch Wassersportler könnten damit nicht mehr trainieren. Das an der Leonhard-Wagner-Schule in Schwabmünchen entstehende Lehrschwimmbad könne den Verlust niemals ersetzen, das es schwierig genug sein werde, allein den Klassen an diesem Schulstandort den Schwimmunterricht zu ermöglichen.

Brandbrief an den Bobinger Bürgermeister: Kommunen sollen zusammenrücken

In einem dringenden Appell an Bobingens Bürgermeister Förster bittet die ÖDP-Kreispolitikerin nun einen interkommunalen Zusammenschluss in Form zum Beispiel eines Zweckverbandes zu prüfen, mit dem eine Sanierung und ein Weiterbetrieb ermöglicht werden könnte. Olbrich-Krakowitzer weist in Ihrem Schreiben darauf hin, dass auch die Bürgermeister von Königsbrunn, Wehringen, Oberottmarshausen oder Großaitingen ein Anliegen haben müssten, dass ihre Bürger eine Möglichkeit zum Schwimmen auch im Winter haben. "Wo sollen unsere Kinder noch schwimmen lernen können, wenn dieses Bad schließt? Ist es nicht jede Anstrengung wert, mit den Gemeinden im südlichen Landkreis eine tragfähige Lösung zum Weiterbetrieb zu finden“, appelliert die ÖDP-Politikerin am Ende des Schreibens. Nach ihrer Ansicht sollte der Erhalt im Verbund doch finanzierbar sein. (AZ)

