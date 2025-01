„Karneval der Tiere“ zum Mitmachen

In einen magischen Ort voller Musik, Spaß und tierischer Abenteuer verwandelt sich die Bühne des Laurentiushauses in Bobingen. Das Kulturamt der Stadt Bobingen und das Musikinstitut Martina Brix & Co laden am Sonntag, 9. Februar, ab 15 Uhr zum „Karneval der Tiere“, einem Musik-Ereignis für Kinder und Familien ein.

Gemeinsam mit zehn Musikern und einer Erzählerin werden die Zuschauer durch den tiefen Dschungel zu einer Lichtung geführt, auf der Tiere aus aller Welt gemeinsam feiern. Bei dem einstündigen Erlebnis darf gemalt und gerätselt werden. Vor mehr als 150 Jahren komponierte Camille Saint-Saëns für seine Musikschüler den „Karneval der Tiere“. In den 14 kurzen Musikstücken treten Löwen, Elefanten, Schwäne und Hühner auf sowie Fische in einem Aquarium und sogar Jahrtausende alte Fossilien. Paula Gutfleisch hat die Geschichte etwas umgeschrieben und speziell für Kinder ab fünf Jahren gestaltet. Im Konzert wird sie zwischen den einzelnen Musikstücken die Geschichte des Festes erzählen.

Freikarten gewinnen

Für den „Karneval der Tiere“ verlosen die Redaktion und das Kulturamt der Stadt Bobingen drei Mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, schickt bis Donnerstag, 6. Februar, 12 Uhr, eine E-Mail mit Namen und Anschrift sowie dem Betreff „Karneval der Tiere – Laurentiushaus“ an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind dann an der Kasse im Laurentiushaus hinterlegt.

Kartenvorverkauf „Karneval der Tiere“ am Sonntag, 9. Februar, 15 Uhr im Laurentiushaus, Pestalozzistraße 6, 86399 Bobingen. Kartenreservierung beim Kulturamt Stadt Bobingen telefonisch unter der Nummer 08234/8002-31 oder -36 oder per E-Mail an kulturamt@bobingen.de, sowie online unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de.