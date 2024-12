SEK-Einsatz: Spezialkräfte stürmen Bus in Bobingen

Spezialkräfte eines Sondereinsatzkommandos haben am Freitagnachmittag einen Linienbus an der südlichen Ortseinfahrt von Bobingen gestoppt und einen Mann festgenommen. Um wen es sich handelt, ist ebenso unbekannt wie die genauen Hintergründe des Einsatzes.

SEK trifft sich am Bobinger Feuerwehrhaus

Das SEK hatte sich vor dem Zugriff am Bobinger Feuerwehrhaus getroffen und sich umgezogen. Von dort begann gegen 15.20 Uhr der Einsatz an der Straße zwischen Wehringen und Bobingen. Die SEK-Kräfte trugen Waffen und Schutzwesten. Wie viele Fahrgäste bei dem Einsatz in dem Bus saßen, ist nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst am Polizeipräsidium Schwaben Nord gab am Freitag wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens keine Informationen heraus. (mcz)