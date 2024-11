Verlosung: Augsburger Domsingknaben kommen nach Bobingen

Genau einen Monat vor Heiligabend, am 24. November, will der Kammerchor der Augsburger Domsingknaben das Publikum in der Singoldhalle Bobingen mit einem besonderen Adventskonzert verzaubern. Weihnachtliche Klassiker, geistliche Stücke und alpenländisches Liedgut stehen auf dem Programm. Unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann singt der Kammerchor festliche Werke unter anderem von Palestrina („Jubilate Deo“), Hammerschmidt („Machet die Tore weit“), Silcher („Macht hoch die Tür“) und Bach („Ich steh an deiner Krippe hier“). Auch regionale Stücke wie „Marienadvent“ von Max Eham oder Karl Krafts „Im Wald is so staad“ werden zu hören sein. Den stimmungsvollen Abschluss krönt der traditionelle Andachtsjodler.

Los geht es am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr in der Singoldhalle in Bobingen. Karten können Kulturamt in Bobingen reserviert werden unter den Telefonnummern 08234/8002-31, -32 oder -36, per Mail an kulturamt@bobingen.de sowie online unter stadt-bobingen.de oder reservix.de. Eine Karte kostet 29 Euro, ermäßigt 27.

So können Sie Karten für die Domsingknaben in Bobingen gewinnen

Gar keinen Eintritt zahlen die Gewinnerinnen oder Gewinner der Verlosung unserer Redaktion mit dem Kulturamt. Verlost werden drei Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Domsingknaben). Die Karten sind für die Gewinner an der Abendkasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Donnerstag, 21. November, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)